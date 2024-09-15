3 нові фільми, які варто подивитися кіноманам цього вечора

Кіноіндустрія не стоїть на місці. Щомісяця з'являються свіжі фільми, які хочеться подивитися. Якщо ви слідкуєте за всіма новинками у світі кіно, зверніть увагу на ці захопливі фільми.

У матеріалі Кіно 24 – фільми, які можна подивитися цього вечора. Від екшну й трилеру до української документалістики – кожен знайде для себе вдалий варіант.

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"Ворон"

Це римейк культового однойменного фільму 1994 року. За сюжетом, рок-музикант Ерік та його наречена гинуть від руки злодіїв. Ерік настільки хоче помститися за свою кохану, що смерть поступається. Ворон повертає музиканта до життя й веде його шляхом відплати. Готичний моторошний фільм чудово підійде для вечірнього перегляду.

"Ворон": дивіться трейлер онлайн

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Документальний фільм розповідає історію першої української зірки попмузики - Назарія Яремчука. Тут зібрані архівні кадри, його щоденники та листи, записи концертів та інтерв'ю, спогади його друзів та близьких. За допомогою штучного інтелекту створили композиції, де звучання наближено до голосу Назарія. Стрічку вже можна переглянути на Netflix.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

"Огидні"

Події трилера розповідають про антиутопічний світ, де кожен 16-річний підліток повинен зробити пластичну операцію, після якої він стане привабливим в очах суспільства. Так на свою процедуру чекає дівчина Таллі. Та коли її подруга зникає, Таллі вирушає на її пошуки.

"Огидні": дивіться трейлер онлайн

Зробіть сьогоднішній вечір цікавим та незабутнім. Не пропустіть можливість оцінити ці фільми одні з перших!