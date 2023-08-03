10 найочікуваніших фільмів серпня, які не можна пропустити

Останній місяць літа буде багатим на кінопрем'єри. Вже з 3 серпня в кінотеатрах показуватимуть "Мег 2: Западина", а згодом шанувальники побачать довгоочікувану "Місію Стоун".

Чимало прем'єр буде й на стрімінгових платформах. Готуйте попкорн і переглядайте останні літні фільми 2023 року!

Це варто подивитися 20 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix, які обожнюють в Україні

"Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів", 3 серпня

Жанр: анімація, пригоди

Країна: США

Четверо братів-черепашок колись потрапили в субстанцію, яка перетворила їх на мутантів та наділила суперсилою. Хлопцям набридло переховуватися від людей у каналізації Нью-Йорка, тож вони вирішують завоювати довіру жителів міста своїми героїчними вчинками.

"Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів": дивіться трейлер онлайн

"Мег 2: Западина", 3 серпня

Жанр: фантастика, бойовик, трилер

Країна: США

Це продовження фільму "Мег", який вийшов на екрани у 2018 році. Джонас Тейлор присвятив своє життя вивченню підводного світу. Він починав з посади водолаза-рятувальника, а тепер очолив велику дослідницьку місію. Разом з колегами Джонас занурюється на океанічне дно, щоб дізнатися більше про найглибші западини. Однак його команда стикнулася з наслідками протизаконного видобування корисних копалин. Тож тепер людству загрожує небезпека.

"Мег 2: Западина": дивіться трейлер онлайн

"Остання подорож Деметри", 10 серпня

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Ця історія розповідає про торгове судно "Деметра", яке було зафрахтоване для перевезення приватного вантажу – 50 немаркованих дерев'яних ящиків – з Румунії до Лондона. На перший погляд, звичайна подорож перетворюється на химерне дійство, адже команду переслідує невідома сутність. Коли "Деметра" прибуває до берегів Англії, від екіпажу не залишається й сліду.

"Остання подорож Деметри": дивіться трейлер онлайн

"Кохання в Тайбеї", 10 серпня

Жанр: комедія, романтика

Країна: США

Батьки відправляють молоду американку на програму культурного занурення в Тайбей, де вона починає нову подорож самопізнання та романтики.

"Кохання в Тайбеї": дивіться трейлер онлайн

"Ґран Туризмо", 10 серпня

Жанр: екранізація за мотивами реальної історії, драма, спорт, пригоди

Країна: США, Японія

Одного разу Денн Муро захотів допомогти геймерам, які грають у симулятори перегонів, стати справжніми автогонниками. Всі етапи відбору найкраще пройшов Янн Марденборо. Хлопець добре знав, що справжні заїзди кардинально відрізняються від сидіння перед монітором. Йому ні на мить не давали про це забути усі причетні до перегонів. Але лише в день заїзду зі справжніми професіоналами Янн показав, чого він вартий.

"Ґран Туризмо": дивіться трейлер онлайн

"Місія Стоун", 11 серпня

Жанр: бойовик

Країна: США

Агентка загадкової миротворчої організації повинна якнайшвидше зупинити хакерку, яка намагається викрасти її найціннішу й найнебезпечнішу зброю.

"Місія Стоун": дивіться трейлер онлайн

"Червоний, білий та королівський синій", 11 серпня

Жанр: романтична комедія

Країна: США

Алекс Клермонт-Діас (син президента США) і британський принц Генрі мають багато спільного, але ставляться один до одного з абсолютною зневагою. Після публічного конфлікту, щоб уникнути негативних наслідків для своїх країн, хлопцям доводиться вдавати, що у них добрі стосунки. Поступово їхня вимушена дружба переростає у щось більше.

"Червоний, білий та королівський синій": дивіться трейлер онлайн

"Синій Жук", 17 серпня

Жанр: DC, пригоди, трилер, екшн, Sci-Fi

Країна: США

Події розгортаються у вигаданому містечку Палмера. Після навчання сюди повертається Хайме Райес, він живе разом з батьками та молодшою сестрою. Несподівано для себе Хайме отримує жука-скарабея, який з'єднується з його організмом і наділяє хлопця надпотужним екзоскелетом. Тоді головний герой у рідному місті починає боротися зі злочинністю на рівні, який до того був недосяжним для жодної людини.

"Синій Жук": дивіться трейлер онлайн

"Кудлаті перці", 17 серпня

Жанр: комедія, пригоди

Країна: США

П'яничка Дук довго намагався позбутися свого пса Реджі й нарешті йому це вдалося. Собака опиняється одна посеред великого міста. Навичок виживання у мегаполісі Реджі зовсім не має, тож добре, що йому зустрілися інші безхатьки. Баг, Меггі та Хантер склали йому компанію у поневіряннях та познайомили із простими радощами безпритульних тварин. Усвідомивши, що Дук ніколи його не любив, Реджі вирішує помститися своєму колишньому господарю. Найліпший спосіб – відгризти найціннішу частину тіла. Спершу для цього потрібно буде дістатися до колишньої домівки. У далеку подорож вирушили всі разом. Дорогою на них чекає багато непередбачуваних пригод.

"Кудлаті перці": дивіться трейлер онлайн

"Відплата: Дорога помсти", 24 серпня

Жанр: екшн, бойовик, пригоди, трилер

Країна: США

Мет Тернер займає одну з керівних посад у банку. У нього також є дружня сім'я. Цього дня його ранок розпочався із того, що він має відвезти двох своїх дітей у школу. Дорогою Мет отримує дивний телефонний дзвінок. Незнайомець погрожує підірвати його машину, якщо на його рахунок не буде переведено чималу суму грошей. Під кожним сидінням закладено вибухівку. Вона здетонує в той момент, коли хтось із присутніх у машині встане зі свого місця. На Мета чекає дорога, сповнена страху за своє життя та життя своїх дітей.

"Відплата: Дорога помсти": дивіться трейлер онлайн