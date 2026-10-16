Краще не дивитися наодинці: 5 нових фільмів жахів 2026 року, від яких холоне кров

Здається, у 2026 році режисери фільмів жахів остаточно вирішили, що людству й без того живеться надто спокійно. Тому підготували нову порцію кошмарів: від загадкових лабіринтів і моторошних мумій до кривавих сімейних розбірок. І ні, жодних добрих привидів, які просто хочуть поговорити.

24 Канал зібрав 5 фільмів жахів, які вийшли в першій половині 2026 року та вже отримали оцінки на IMDb й рецензії критиків. Деякі стрічки називають одними з найкращих горорів року, а інші доводять, що навіть стародавнє прокляття не врятує слабкий сценарій.

"Закулісся"

Жанр: психологічні жахи, фантастика, трилер.

Рейтинг IMDb: 6,7

Уявіть, що ви випадково знаходите двері, яких раніше не помічали. Відчиняєте їх, а за ними – нескінченні жовті коридори, порожні кімнати та моторошна тиша.

Саме з таким кошмаром стикається архітектор Кларк, який виявляє загадковий прохід у підвалі меблевого магазину. За дверима ховається незрозумілий світ, де звичні закони реальності більше не працюють.

Поступово чоловік починає втрачати зв'язок із реальністю, а його психотерапевтка Мері намагається розібратися в тому, що відбувається.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка отримала 86% позитивних рецензій. Критик The Guardian Пітер Бредшоу поставив фільму 5 зірок із 5, відзначивши незвичайну атмосферу, візуальне оформлення та психологічну напругу.



"Закулісся": дивитись трейлер

"Мумія Лі Кроніна"

Жанр: містичні жахи, бодігорор.

Рейтинг IMDb: 6,1

Маленька донька журналіста безслідно зникає під час перебування родини в Єгипті. Вісім років батьки живуть із болем втрати, аж поки одного дня дівчинку несподівано знаходять.

Здавалося б, час святкувати диво. От тільки повернення дитини швидко перетворюється на справжній кошмар.

Батьки помічають, що з донькою відбувається щось жахливе. І поступово розуміють: можливо, додому повернулася вже зовсім не та дівчинка, яку вони втратили.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має лише 45% позитивних рецензій. Оглядач The Guardian Бенджамін Лі розкритикував надмірну тривалість картини та слабкий сценарій, хоча похвалив масштабність постановки й візуальний стиль.



"Мумія Лі Кроніна": дивитись трейлер

"Гра в хованки 2"

Жанр: комедійні жахи, трилер.

Рейтинг IMDb: 6,5

Пам'ятаєте наречену, якій замість романтичної шлюбної ночі довелося рятуватися від божевільної родини чоловіка? Так от, її пригоди ще не закінчилися.

Грейс дивом пережила криваву гру, але тепер дізнається, що це був лише початок. На неї та її сестру Фейт полюють одразу чотири впливові родини, які прагнуть отримати владу над світом.

І тепер героїня знову змушена боротися за життя. Схоже, після такого досвіду вона навряд чи захоче бодай колись виходити заміж.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 75% позитивних рецензій. Оглядачі похвалили Самару Вівінг та кривавий гумор. Водночас критик Variety зауважив, що продовження робить гру масштабнішою, але водночас значно абсурднішою.



"Гра в хованки 2": дивитись трейлер

"Надішліть допомогу"

Жанр: психологічні жахи, чорна комедія, трилер.

Рейтинг IMDb: 6,7



Лінда – працьовита співробітниця компанії, яку постійно недооцінює самовпевнений керівник Бредлі. Одного дня вони разом вирушають у відрядження, але літак зазнає катастрофи. Героям вдається вижити, проте вони опиняються на безлюдному острові. І тут починається найцікавіше. Адже в умовах дикої природи корпоративна ієрархія більше нічого не означає.

Тепер колишньому начальнику доведеться покладатися на жінку, яку він роками зневажав. А вона, схоже, не надто поспішає повертати все на свої місця.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 92% позитивних рецензій. Критики особливо відзначили акторську гру Рейчел Мак-Адамс і Ділана О'Браєна, непередбачуваний сюжет та фірмовий чорний гумор режисера Сема Реймі.



"Надішліть допомогу": дивитись трейлер

"28 років по тому: Храм кісток"

Жанр: постапокаліптичні жахи, трилер.

Рейтинг IMDb: 7,2

У світі, де смертоносний вірус перетворив більшість людей на кровожерливих істот, вижити й без того непросто. Але головні герої швидко розуміють: іноді здорові люди бувають значно страшнішими за заражених. Підліток Спайк опиняється серед жорстокої банди, очолюваної загадковим Джиммі Крісталом. Тим часом доктор Келсон робить відкриття, здатне змінити уявлення про вірус.

І поки одні шукають спосіб урятувати людство, інші, здається, остаточно вирішили, що людяність їм більше ні до чого.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 91% позитивних рецензій. Критик The Guardian Пітер Бредшоу назвав її найкращою частиною франшизи, особливо відзначивши гру Рейфа Файнза та Джека О'Коннелла

"28 років по тому: Храм кісток": дивитись трейлер

А якщо любите моторошні історії, 24 Канал підготував для вас добірку фільмів жахів про загадкові маєтки, в яких краще не залишатися на ніч. Тут за розкішними фасадами ховаються страшні таємниці, а непрохані гості ризикують більше ніколи не повернутися додому.



