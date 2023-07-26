10 нових класних фільмів, які вже можна подивитися онлайн у гарній якості

Забудьте про пошук вечірньої розваги – час організувати незабутній кіновечір разом з друзями! Вам не потрібно йти далеко, адже уже вийшли онлайн нові захопливі фільми, які обов'язково варто переглянути.

Від захопливих бойовиків та науково-фантастичних фільмів до чуттєвих драм, ця добірка фільмів зможе задовольнити навіть найвибагливіших глядачів. Готуйте попкорн та отримуйте максимум задоволення від перегляду!

Дивіться також Не лише "Барбігеймер": 10 культових фільмів, які вийшли в один день

10 нових класних фільмів, які вже можна подивитися онлайн

"Флеш"

Баррі Аллен відправився в подорож у минуле, щоб врятувати свою сім'ю, але цей крок несподівано змінив хід подій у майбутньому. Тепер перед Баррі постає завдання переконати Бетмена з альтернативної реальності знайти Супермена.

"Флеш": дивіться трейлер

"Астероїд-Сіті"

У 1950-х роках у маленькому пустельному містечку відбувається астрономічний з’їзд, де зустрічаються кілька студентів разом зі своїми батьками. На цьому незвичайному зібранні їхні знання, досвід та життєві історії несподівано переплітаються між собою.

"Астероїд-Сіті": дивіться трейлер

"Трансформери: Час Звіроботів"

Підходячи до порогу прірви, людство буде змушене об'єднати свої сили у всесвітньому протистоянні.

"Трансформери: Час Звіроботів": дивіться трейлер

"Дівча Старлінґів"

Джем Старлінґ, яка є лише 17-річною, має боротися за своє місце в християнській фундаменталістській спільноті. Але її світ перевертається з ніг на голову, коли до їхньої церкви повертається молодий пастор Овен.

"Дівча Старлінґів": дивіться трейлер

"Евакуація 2"

У фільмі головну роль виконує Кріс Гемсворт – він зображає Тайлера Рейка, досвідченого бійця, який погоджується на небезпечну місію: рятувати сім'ю безжального гангстера з полону.

"Евакуація 2": дивіться трейлер

"Усі страхи Бо"

Бо мандрує своїм шляхом від початку і до кінця. Він знає, що все, чого він бажає, знаходиться за межами страху. Так чи інакше, ця незвичайна подорож може призвести до цікавих наслідків. Чи зможе Бо перемогти свої страхи, чи наважиться він поглянути в очі своїм фобіям?

"Усі страхи Бо": дивіться трейлер

"БлекБеррі"

Цей фільм розповідає історію першого у світі смартфона.

"БлекБеррі": дивіться трейлер

"Хороша людина"

Через деякий час після аварії, в результаті якої Еллісон стала причиною смерті людини, вона вступає в несподівані стосунки зі своїм можливим свекром. Цей чоловік допомагає їй впоратися з трагедією і підтримує в складних життєвих обставинах.

"Хороша людина": дивіться трейлер

"Джон Вік 4"

Джон Вік відкриває спосіб, як перемогти кримінальну організацію під назвою "Високий Стіл". Але перш ніж відновити свою свободу, Вік повинен стати лицем до лиця з новим загрозливим противником. Цей ворог має могутніх союзників по всьому світу, і володіє силами, що перетворюють колишніх друзів на небезпечних ворогів.

"Джон Вік 4": дивіться трейлер

"Русалонька"

"Русалонька" 2023 року є кіноадаптацією до однойменного мультфільму 1989 року, який сам заснований на казці Ганса Крістіана Андерсена 1837 року. Це улюблена історія Аріель, красивої та енергійної юної русалки, яка прагне пригод. Наймолодша з дочок короля Тритона і найзухваліша, Аріель прагне дізнатися більше про мир за морем і, побувавши на поверхні, закохується в лихого принца Еріка. У той час як русалкам заборонено спілкуватися з людьми, Аріель має слідувати своєму серцю. Вона укладає угоду зі злою морською відьмою Урсулою, що дає їй шанс випробувати життя на суші, але зрештою ставить під загрозу її життя і корону її батька.

"Русалонька": дивіться трейлер