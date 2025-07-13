5 цікавих нових мультфільмів, які варто подивитися разом з дітьми

Щомісяця кіноіндустрія пропонує нові фільми та серіали. Серед них з'являються і свіжі мультики, які можна переглядати у родинному колі. Цікава, добра та якісна анімація не тільки розважає, але й навчає чогось нового.

Кіно 24 зібрав нові мультфільми, які подарують хороші емоції всій сім'ї. Тут і дотепний гумор, і захопливі пригоди, й важливі цінності.

До слова Пригоди, свобода та багато сонця: 3 нові українські фільми для літнього настрою

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

Фільм розповідає про кейпоп-гурт дівчат, учасниці якого живуть подвійним життям. Вдень вони зірки сцени, а вночі дівчата стають мисливицями на демонів. Вони протистоять своїм суперникам – бойз-бенду Saja Boys, чиї учасники насправді і є демонами.

"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн

"Еліо"

Юний хлопчик Еліо завжди мріяв, щоб його викрали інопланетяни. В один день його бажання здійснюється – інопланетний корабель забирає хлопця, бо вважає, що той представляє всю Земну расу. Йому тепер належить пройти випробування, знайти друзів та зрозуміти більше про себе.

"Еліо": дивіться трейлер онлайн

"Планктон: Фільм"

Планктон, який все ще мріє завоювати світ, повертається до управління свого ресторану. Його дружина Карен вирішує, що хоче панувати над всіма без свого чоловіка. Планктону не вдається зупинити дружину, тому він разом з Губкою Бобом вирушає на пошуки відповідей.

"Планктон: Фільм": дивіться трейлер онлайн

"Людопес"

Коли поліціянт і його собака зазнають поранення, хірургічна операція назавжди пов'язує їх разом. Тепер народжується Людопес, який так само хоче служити своїй країні. Він хоче проявитися перед керівником, тому готовий на чергову пригоду.

"Людопес": дивіться трейлер онлайн

"Дикий робот"

Розумний робот на ім'я Роз після аварії опиняється на дикому острові. Його створили для впорядкованого світу, але тепер він опинився у небезпечній природі. Герой мусить не просто виживати, але вчитися та адаптовуватися. З часом він навіть знаходить шлях до сердець звірів.

"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн