Найочікуваніші науково-фантастичні фільми 2021 року

Якщо ви любите історії про інопланетян, роботів або ж подорожі в часі, то серед науково-фантастичних кінопрем'єр у 2021 році точно знайдете фільм на свій смак. Редакція Кіно 24 пропонує вам зазирнути в інший світ, сформувавши добірку вражаючих та довгоочікуваних прем'єр.

2020 рік був дуже схожий на науково-фантастичний фільм, чи не так? Переживання смертоносної глобальної пандемії привело нас прямо на територію Зараження та Світової війни Z. В той час, як порожні полиці в продуктових магазинах і безумство від туалетного паперу були точно такі, ніби з антиутопічної драми або зомбі-трилера.

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В 2021 році жанр наукової фантастики знову повертається на екрани, а ми помалу повертаємось до звичного життя: безліч фільмів, які неможливо пропустити, запускають в кінотеатрах і транслюють з дому. Нас чекають високобюджетні екранізації оригінальних науково-фантастичних романів, а також захоплюючі оригінальні проєкти. Оцініть нашу добірку від Редакції Кіно 24 і налаштуйтесь на приголомшення.

9 фантастичних прем'єр 2021 року

1. Ходячий хаос / Дорога хаосу

Дата прем'єри в Україні: 29 квітня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5,7

Оригінальна назва: Chaos Walking

Дейзі Рідлі та Том Голланд вразять вас головними ролями в цьому антиутопічному фільмі. Сюжет розповідає про історію далекої планети, колонізованої людьми, де всі жінки померли або зникли, а всі чоловіки вражені "шумом", загадковою хворобою. Внаслідок цієї хвороби кожен може чути думки один одного. Коли Віола (Рідлі) зазнає аварії та приземляється на планету, Тодд (Голланд) з подивом зустрічається із першою жінкою, яку він коли-небудь бачив, а також з першою людиною, що не уражена "шумом".

"Ходячий хаос" 2021: дивіться трейлер онлайн

2. Нескінченність

Дата прем'єри в Україні: 10 червня 2021 року

Рейтинг IMDb: 5,3

Оригінальна назва: Infinite

Режисер Антуан Фукуа повертається з екранізацією фільму Д. Еріка Майкранца "Записки реінкарнаціоніста" з Марком Волбергом і Чиветелом Еджіофором в головних ролях. Волберг грає Евана Макколі, який виявляє, що його видіння насправді є спогадами з його минулих життів. Еван вважає себе самотнім, поки він не зустрічає таємне товариство, яке візьме його в свої ряди, якщо він зможе довести, що достойний.

"Нескінченність" 2021: дивіться трейлер онлайн

3. Персонаж

Дата прем'єри в Україні: 12 серпня 2021 року

Оригінальна назва: Free Guy

Хто, крім Раяна Рейнольдса, міг очолити цю чорну комедію про касира в банку, який виявляє, що насправді він другорядний персонаж у відеогрі? Завдяки програмі, доданої в гру розробниками, Гай (Рейнольдс) пробуджується ніби в Шоу Трумена і розуміє природу своєї реальності. Гай вирішує вирватися із гри. Чи вдасться герою втікти з примарної реальності?

"Персонаж" 2021: дивіться трейлер фільму

4. Старе

Дата прем'єри в Україні: 22 липня 2021 року

Оригінальна назва: Old

Кінематографічний жах Найта Ш'ямалана, в якому розповідають історію про звичайну сім'ю, яка приїхала відпочивати на тропічний острів. Але ідилію спотворюють незрозумілі речі, які починають відбуватись з їхніми тілами. Вони зрозуміли, що пляж змушує їх швидко старіти, скорочуючи все їхнє життя до одного дня.

"Старе" 2021: дивіться трейлер фільму

5. Фінч

Дата прем'єри: 18 серпня 2021 року

Оригінальна назва: Finch (Bios)

Том Генкс грає головну роль в цій постапокаліптичній драмі в ролі хворого винахідника, одного з останніх людей, які залишились на спустошеній Землі. Він створює андроїда (Калеб Лендрі Джонс), щоб він піклувався про собаку після його смерті. Режисер Мігель Сапочнік обіцяє перший науково-фантастичний фільм з часів "Я – легенда", в якому ми будемо ридати над собакою.

Чекаємо на трейлер.

6. Ремінісценція

Дата прем'єри в Україні: 19 серпня 2021 року

Оригінальна назва: Reminiscence

Нік Банністер (Г'ю Джекман) живе на околиці узбережжя Маямі, яке майже повністю опинилось під водою. Нік допомагає клієнтам отримати доступ до втрачених спогадів. Одного разу він зустрічає Мей, і це змінює його життя назавжди, адже вона так само несподівано зникає. Банністер намагається відшукати правду про зникнення Мей, в результаті він розкриває жорстоку змову… Тепер перед ним стоїть вибір: як далеко він наважиться зайти, щоб утримати тих, кого любить?

"Ремінісценція" 2021: дивіться трейлер фільму

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7. Дюна

Дата прем'єри в Україні: 15 вересня 2021 року

Оригінальна назва: Dune

Заснований на однойменному науково-фантастичному романі Френка Герберта. Події розгортаються в далекому майбутньому в міжгалактичному феодальному суспільстві, де могутні дворянські будинки борються за контроль над ресурсами, арміями і планетарною владою. Тімоті Шаламе грає Пола Атрейдеса, нащадка могутнього будинку, якому наказано взяти під свій контроль Арракис, безплідну пустельну планету з суворим кліматом. Він повинен знайти та відвоювати єдиний природний ресурс, який виробляє ліки, які дозволять людству розблокувати свій розум для виконання дуже складних завдань. Коли Пол стає потенційним месією, який приведе планету і галактику до нової ери, розгортається епічна історія війни, зради та містицизму. Довгоочікувана стрічка Дені Вільнева дебютує також на каналі HBO Max.

"Дюна" 2021: дивіться трейлер онлайн

8. Мисливці на привидів: З того світу

Дата прем'єри в Україні: 11 листопада 2021 року

Оригінальна назва: Ghostbusters: Afterlife

Довгоочікуване продовження культової франшизи виходить цієї осені, в якому Білл Мюррей, Ден Ейкройд, Ерні Гадсон, Сігурні Вівер та Енні Поттс знову зіграють свої ролі з оригінального фільму. Дія сиквела відбувається в Оклахомі, де мати-одиначка (Керрі Кун) і двоє її дітей успадкували ферму від її покійного батька, мисливця за привидами Егона Шпенглера. Коли місто приголомшує серія таємничих землетрусів, діти разом зі своїм учителем (якого грає Пол Радд) виявляють свій зв'язок з мисливцями за привидами, які стали чимось на зразок казки.

"Мисливці на привидів: З того світу" 2021: дивіться трейлер онлайн

9. Матриця 4

Дата прем'єри в Україні: 22 грудня 2021 року

Оригінальна назва: Matrix 4

Минуло майже два десятиліття з тих пір, як ми побачили останній фільм франшизи "Матриця". Але Лана Вачовскі повертається з четвертою частиною, в якій візьмуть участь всі основні актори: Керрі-Енн Мосс, Джада Пінкетт Сміт і, звичайно ж, сам Нео, Кіану Рівз. Сюжет поки що невідомий, але ми з нетерпінням чекаємо на трейлер. З огляду на дату прем'єри його варто чекати вже в кінці літа.