Для святкового настрою: 5 нових різдвяних фільмів, які можна подивитися на Netflix

Напередодні зимових свят платформа Netflix поповнює добірку різдвяних фільмів. Це теплі родинні історії, багато жартів та затишна атмосфера свята.

На Netflix вже вийшли нові стрічки: душевні сімейні драми, анімаційні фільми для перегляду з дітьми, романтичні комедії про те, як знайти кохання, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. У цій добірці кожен кіноман може підібрати різдвяну стрічку на свій смак.

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"Палкий сніговик"

Власниця закладу Кеті випадково оживляє сніговика, надівши на нього чарівний шарф. Дивакуватий сніговик на ім'я Джек перетворюється на людину та стає близьким для Кеті. На тлі святкової атмосфери у них закручується роман, а фільм завершується новим початком для них обох.

"Палкий сніговик": дивіться трейлер онлайн

"Святкові джентльмени"

Фільм розповідає історії Ешлі – танцівниці, яка повертається до рідного невеликого містечка. Вона хоче врятувати концертну залу своїх батьків, яка занепадає. Ешлі організовує різдвяне шоу, в якому беруть участь тільки чоловіки. Танцівниці допомагає підрядник Люк, який теж стає героєм ревю.

"Святкові джентльмени": дивіться трейлер онлайн

"Наш маленький секрет"

Романтична комедія розповідає про Ейвері та Логана – колишніх партнерів, які раптово зустрічаються на різдвяній вечері. Все тому, що їхні нинішні партнери виявилися родичами. Цей незручний факт призводить до хаосу й курйозів на святковому застіллі, де розкриваються найбільші таємниці.

"Наш маленький секрет": дивіться трейлер онлайн

"Те Різдво"

Анімаційний фільм є збіркою кількох історій, що розповідають про дружбу, любов, самотність, сім'ю та Санта-Клауса. Всі оповідання переплітаються між собою.

"Те Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Снігова сестра"

Норвезька різдвяна драма розповідає про Крістіана. День народження хлопчика затьмарює трагедія – втрата сестри. Поки вся сім'я перебуває у жалобі, Крістіан зустрічає дівчину Гедвіґ, яка сповнена різдвяного настрою. Так хлопчик заново відкриває для себе тепло святкового періоду.

"Снігова сестра": дивіться трейлер онлайн



