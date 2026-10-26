Жодної спокійної серії: 5 детективних новинок 2026 року, які тримають у напрузі

Є два типи детективних серіалів: ті, де вбивцю можна вирахувати ще до першої реклами, і ті, після яких починаєш підозрювати навіть людину, яка просто принесла каву. На щастя, у 2026 році вийшло чимало історій саме другого типу.

24 Канал зібрав п'ять детективних серіалів, які триматимуть у напрузі до останніх хвилин. Тут будуть загадкові зникнення, психологічні ігри, моторошні таємниці минулого й розслідування, де кожна нова зачіпка лише додає запитань.

"Ліхтарі", 2026

Жанр: фантастика, детектив, кримінальна драма

IMDb: 7,8

Кількість серій: 8

Досвідчений Зелений Ліхтар Гел Джордан та його молодий напарник Джон Стюарт прибувають до Небраски, щоб розслідувати загадкове вбивство. Здавалося б, звичайна справа для двох космічних правоохоронців. Але дуже швидко з'ясовується, що за злочином ховається значно масштабніша та небезпечніша таємниця.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав 91% позитивних рецензій. Оглядачі особливо відзначають акторську хімію Кайла Чандлера й Аарона П'єра та незвичне поєднання супергероїки з атмосферою кримінального детективу. Щоправда, шанувальникам видовищних битв може забракнути екшену.



"Ліхтарі": дивитись трейлер

"Зникла безвісти", 2026

Жанр: детектив, психологічний трилер, драма

IMDb: 7,1

Кількість серій: 6

Одинадцять років тому маленька донька колишнього детектива Ієна Рідлі безслідно зникла. Чоловік так і не зміг змиритися з втратою, а його життя поступово перетворилося на руїни. Тепер він працює диспетчером екстреної служби. Одного дня Ієн приймає дзвінок від наляканої дівчини-підлітка й раптом упізнає її голос. Він переконаний, що телефонує його зникла донька.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 88% позитивних рецензій. Критики The Guardian назвали його одним із найяскравіших трилерів року, відзначивши напружений сюжет, психологічну глибину та переконливу акторську гру Патріка Браммалла.



"Зникла безвісти": дивитись трейлер

"Пастка", 2026

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма

IMDb: 5,9

Кількість серій: 6

Успішна письменниця Ліза Конрад майже десять років не виходить із дому після жорстокого вбивства сестри. Однак одного дня вона випадково бачить по телевізору чоловіка, в якому впізнає ймовірного вбивцю. І замість того, щоб звернутися до поліції, Ліза вирішує влаштувати власну психологічну гру. Вона ретельно готує пастку, у якій головною приманкою стає сама.

Що кажуть критики: Відгуки неоднозначні. На Rotten Tomatoes серіал має 71% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять цікаву зав'язку й атмосферу психологічної гри, але зауважують, що сюжет подекуди стає заплутаним не завдяки майстерній інтризі, а через недоліки сценарію.



"Пастка": дивитись трейлер

"Остання справа Голмса", 2026

Жанр: детектив, кримінальний трилер, історична драма

IMDb: 6,3

Кількість серій: 4

1959 рік. Тринадцять людей опиняються відрізаними від світу в розкішному готелі на невеликому острові поблизу Майорки. І все було б майже ідеально, якби одну з гостей не знайшли мертвою. Спочатку її смерть вважають самогубством. Однак незабаром виникають підозри, що сталося вбивство.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes мінісеріал отримав 100% позитивних рецензій на основі восьми відгуків. Оглядачі хвалять атмосферу класичного детективу в дусі Агати Крісті, розкішні декорації та гру Хосе Коронадо. Водночас деякі іспанські критики вважають сюжет надто передбачуваним і театральним.



"Остання справа Голмса": дивитись трейлер

"Ніглі", 2026

Жанр: кримінальний детектив, бойовик, трилер

IMDb: 7,6

Кількість серій: 8

Френсіс Ніглі – колишня військова слідча, яка звикла розв'язувати проблеми швидко й без зайвих церемоній. Коли її давній друг гине за підозрілих обставин, жінка вирішує з'ясувати, що сталося насправді. Офіційна версія смерті її не переконує. А що глибше Ніглі занурюється в розслідування, то небезпечнішими стають відкриття. Незабаром вона розуміє, що справа пов'язана не лише з убивством, а й із таємницями її власного минулого.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes перший сезон отримав 94% позитивних рецензій. Критики відзначають харизматичну гру Марії Стен, динамічний сюжет і вдалі бойові сцени. А головне – серіал не намагається бути просто копією "Джека Річера", а створює власну історію.



"Ніглі": дивитись трейлер

І якщо після цих детективних головоломок вам захочеться ще чогось цікавого, маємо для вас ще кілька серіалів на вечір. Обережно, адже план подивитися лише одну серію може з тріском провалитися.