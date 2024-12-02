9 найкращих серіалів грудня, які не можна пропустити

Закінчення року буде дуже плідним для кіноіндустрії. На екрани вийдуть не тільки найкращі фільми, але й серіали, прем'єру яких кіномани чекали із затамуванням подиху.

Вперше в історії екранізували роман Маркеса "100 років самотності", а також вирішили розширити всесвіт мультфільму "Думок навиворіт". Про ці та інші прем'єри серіалів читайте в добірці 24 Каналу з посиланням на BBC.

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"Зоряні війни: Кістяк команди"

Прем'єра: 3 грудня у США та 4 грудня у Великій Британії на Disney+

Спін-офф легендарної франшизи розповідатиме про дітей, які заблукали в іншій галактиці. У пошуках дороги додому вони натикатимуться на істот, схожих до нащадків перших "Зоряних воєн".

"Зоряні війни: Кістяк команди": дивіться трейлер онлайн

"Чорні голуби"

Прем'єра: 5 грудня на Netflix

Шпигунський трилер з Кірою Найтлі у головній ролі розповість про жінку, яка шпигує за власним чоловіком для організації "Чорні голуби". Ситуація змінюється, коли вбивають її коханця. Тепер вона розслідуватиме злочин зі старим другом.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

"Липкий"

Прем'єра: 6 грудня на Amazon Prime

Серіал, що натхненний реальним злочином, розповідає про вигадану героїню Рут Лендрі. Це виробниця кленового сиропу, яка вирішує вкрасти кілька його діжок через загрозу втрати бізнесу. Вона об'єднується зі злочинцем та охоронцем, щоб здійснити свій план.

"Липкий": дивіться трейлер онлайн

"Студія сновидінь"

Прем'єра: 11 грудня на Disney+

Події приквелу до "Думками навиворіт 2" розгортатимуться між першою та другою частиною. 4-серійний серіал покаже продюсерську компанію, яка створює сновидіння головної героїні – Райлі.

"Студія сновидінь": дивіться трейлер онлайн

"Сто років самотності"

Прем'єра: 11 грудня на Netflix

Габріель Гарсіа Маркес не давав дозволу на екранізацію свого роману, однак його сини погодилися на мінісеріал з умовою, що його зніматимуть в Колумбії іспанською мовою. У центрі сюжету – сім поколінь родини Буендіа у вигаданому селі Макондо.

"Сто років самотності": дивіться трейлер онлайн

"За фасадом"

Прем'єра: 12 грудня на Netflix

Серіал розповідає про подружжя Пола та Лідії Морган, які через брак коштів виставляють на продаж свій особняк. Охочих його придбати – безліч, однак будинок має одну моторошну таємницю.

"За фасадом": дивіться трейлер онлайн

"Декстер: первородний гріх"

Прем'єра: 13 грудня на Paramount+ і Showtime

Приквел "Декстера" розповість історію головного героя в юності. Події відбуватимуться за 15 років до першого сезону, де Декстер перебуває на навчанні у відділі з розслідування вбивств. Викладач помічає його нездоровий потяг до вбивств.

"Декстер: первородний гріх": дивіться трейлер онлайн

"Покладені"

Прем'єра: 19 грудня на Peacock

Колишні хлопці Рубі дивним чином помирають. Вона починає вважати себе винною, а тому хоче розшукати абсолютно всіх своїх бойфрендів, щоб попередити їх про загрозу.

"Покладені": дивіться трейлер онлайн

"Гра в кальмара" 2 сезон

Прем'єра: 26 грудня на Netflix

Найпопулярніший серіал Netflix розповість про Гі Хуна, який переміг у першому сезоні. Він хоче завершити гру зсередини й вдруге реєструється на гру. Тепер гравці після кожного завдання можуть обрати: продовжити змагання чи повернутися додому.

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн