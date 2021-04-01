Найцікавіші новинки квітня 2021 року: 8 серіалів, які не варто пропускати

Всі кіномани із захватом чекають на вихід нових серіалів, адже через пандемію коронавірусу кінотеатри працюють з перебоями, а прем'єри стрічок щоразу переносять. Які ж новинки квітня точно порадують любителів серіалів – дізнавайтесь у матеріалі.

У квітні 2021 року презентують продовження знаменитого серіалу "Розповідь служниці", на яке чекають мільйони людей у всьому світі. Та це буде не єдина серіальна прем'єра, на яку варто звернути увагу.

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Неперевершені науково-фантастичні стрічки, комедії та драми: стрімінгові платформи запланували яскраві прем'єри на будь-який смак.

"Іграшка для дорослих, або Зроблено з любов'ю"

Дата виходу – 1 квітня 2021

Оригінальна назва – Made For Love

Кількість серій – 10

Рейтинг IMDb – 7,6

Всім любителям науково-фантастичних стрічок точно варто звернути увагу на серіал "Іграшка для дорослих, або Зроблено з любов'ю". Головними героями стрічки є деспотичний геніальний винахідник та ІТ-фахівець і його дружина. Після років психологічного насилля Хейзел таки вирішує покинути чоловіка та втікає до батьківського дому. Однак навіть сотні кілометрів не дають їй бажаної волі, адже у шлюбі на ній випробували новий трекінг-девайс, відтак мільярдер Байрон може не тільки вистежувати її місце перебування, але й змінювати її емоції.

"Іграшка для дорослих, або Зроблено з любов'ю": дивіться трейлер

"Кунг-Фу"

Дата виходу – 7 квітня 2021

Оригінальна назва – Kung Fu

Кількість серій – 10

Героєм може бути кожен, про що вирішили нагадати автори серіалу "Кунг-Фу". У центрі подій тут опиниться студентка Нікі Чен, яка в один момент вирішує покинути навчання у коледжі США та вирушити до китайського монастиря. Там дівчина вивчає бойові мистецтва та шукає відповіді на життєві питання. Та після повернення до Сан-Франциско Нікі розуміє, що рівень злочинності у місті зріс, а їй до снаги повпливати на ситуацію. Дівчина стає месницею та виходить на вулиці, щоб боротись зі злочинністю.

"Кунг-Фу": дивіться трейлер

"Вони"

Дата виходу – 9 квітня 2021

Оригінальна назва – Them

Кількість серій – 10

А от прихильники фільмів-жахів матимуть нагоду переглянути містичний і моторошний серіал "Вони". Стрічка перенесе вас у Лос-Анджелес 1950-их років. В одному районі міста панує не тільки расизм, але й привиди, які не дають спокійно жити мешканцям будинків.

"Вони": дивіться трейлер 18+

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"Небувалі"

Дата виходу – 11 квітня 2021

Оригінальна назва – The Nevers

Кількість серій – 6

Звідки беруться супергерої та їхні надзвичайні сили? Здається, на прикладі персонажів серіалу "Небувалі" автори проєкту вирішили показати одну з альтернативних історій про супергероїв.

За сюжетом, у XIX столітті в Лондоні деякі жінки народжуються з надзвичайними силами. Таких дівчат вистежують і намагаються знищити, а тому супергероїні об'єднуються, захищаючи одна одну від небезпек. Вдова Амалія і винахідниця Пенанс створюють своєрідну школу, щоб підготувати своїх учениць до поєдинків зі злом.

"Небувалі": дивіться трейлер

"Тату, припини мене ганьбити"

Дата виходу – 14 квітня 2021

Оригінальна назва – Dad Stop Embarrassing Me

Кількість серій – 8

Та якщо вам до душі комедії, перегляньте серіал "Тату, припини мене ганьбити". Стрічка розкаже про татуся, який має шанс відчути всі труднощі батьківства, адже до його будинку переїжджає донька-підліток. Можна навіть не сумніватись, що на головних героїв чекає чимало курйозів.

"Тату, припини мене ганьбити": дивіться трейлер

"Маєр з Істтауна"

Дата виходу – 18 квітня 2021

Оригінальна назва – Mare of Easttown

Кількість серій – 7

Порадує Голлівуд і прихильників кримінальних стрічок. Серіал "Маєр з Істтауна" розкаже про детективку, яку неперевершено зіграла Кейт Вінслет. За сюжетом, вона береться розплутувати гучне вбивство, яке сколихнуло маленьке містечко. Завдання для головної героїні не просте, адже поряд з розслідуванням вона намагатиметься налагодити спілкування з донькою і матір'ю.

"Маєр з Істтауна": дивіться трейлер

"Тінь та кістка"

Дата виходу – 23 квітня 2021

Оригінальна назва – Shadow and Bone

Кількість серій – 8

За сюжетом, країна Равка поділена на 2 частини каньйоном, в якому живуть моторошні монстри. Ці істоти знищують людей за лічені секунди, а боротись з нападниками можуть тільки маги. До чаклунів може приєднатись головна героїня серіалу "Тінь та кістка" – картограф Аліна, яка відчуває потужні сили у собі, здатні знищити всю державу.

"Тінь та кістка": дивіться трейлер

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"Розповідь служниці" 4 сезон

Дата виходу – 28 квітня 2021

Оригінальна назва – The Handmaid's Tale

Кількість серій – 10

Рейтинг IMDb – 8,4

Після 1,5 року паузи на маленькі екрани повертається знаменитий серіал "Розповідь служниці". І, здається, на глядачів чекає напружена драма, адже у нових серіях Джун Озборн візьметься за активну боротьбу з тоталітарною системою Галаада та вивозитиме дітей до Канади. Через це на головну героїню та її поплічників влаштують справжнє полювання.

"Розповідь служниці" 4 сезон: дивіться трейлер