Найочікуваніші серіали лютого, про які вже говорить весь світ

Другий місяць року стане для кіноманів насиченим на прем'єри. Серіали про супергероїв, драми та чудові комедії: кожен глядач зможе знайти у списку цікавий для себе проєкт.

Джерело: 24 канал

Серед найочікуваніших новинок лютого 2021 року – серіали "Супермен та Лоїс", а також "Молодий Скала". Про ці та інші стрічки місяця – читайте у матеріалі.

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"Праведник"

Оригінальна назва – The Equalizer

Дата виходу – 7 лютого

Жанр – бойовик, трилер

У центрі подій цього містичного серіалу – одинока матір Робін, яка самотужки виховує доньку та замовчує чимало таємниць свого минулого. Жінка має всі навички професійної вбивці, а тому стає на захист скривджених, не боячись вступати у боротьбу навіть із сильнішими суперниками.

Обирати серіал на вечір інколи можна дуже довго. Та чим доповнити його – тут відповідь швидка:

Чипси зі смаком Крабів, Сметани і зелені, Сиру чи Паприки – зміксуйте улюблені смаки, як справжні кіномани.

Вперше серіал "Праведник" вийшов на екрани у 1980-их, згодом у Голлівуді створили окрему стрічку з Дензелем Вашингтоном. Тепер же до прем'єри готується проєкт, який має всі шанси здивувати глядачів видовищним екшном.

"Праведник": дивіться трейлер

"Доктор Херроу" 3 сезон

Оригінальна назва – Black Lightning

Дата виходу – 8 лютого

Жанр – кримінальна драма

Якщо ж ви у пошуках чудової детективної драми, тоді нові серії "Доктора Херроу" можуть стати чудовим вибором. За сюжетом, талановитий паталогоанатом допомагає поліції розслідувати найскладніші вбивства. Та і у самого Херроу є свої таємниці, які от-от можуть набути розголосу.

"Доктор Херроу" 3 сезон: дивіться трейлер

"Чорна блискавка" 4 сезон

Оригінальна назва – Black Lightning

Дата виходу – 9 лютого

Жанр – бойовик

Окрім цього, у лютому очікується вихід останнього сезону "Чорної блискавки". Чим завершиться історія знаменитого Джефферсона Пірса – глядачі дізнаються вже у нових серіях стрічки.

У попередніх сезонах "Чорної блискавки" глядачі могли побачити, як головний герой поєднував батьківство з роботою месника. Джонатан вже хотів відмовитись від небезпечної справи та все більше часу приділяти своїм донькам, однак збільшення рівня злочинності змінює плани Пірса.

"Чорна блискавка": дивіться трейлер

"Клариса"

Оригінальна назва – Clarice

Дата виходу – 11 лютого

Жанр – трилер, детектив

Якщо ж ви прихильники хорору "Мовчання ягнят", тоді трилер "Клариса" – це те, що неможливо обійти увагою. Серіал розповість про агентку ФБР Кларису Старлінг, яка повернеться до справи та буде полювати на найнебезпечніших маніяків. Окрім цього, головна героїня намагатиметься розібратись зі світом продажних політиків Вашингтона.

"Клариса": дивіться трейлер

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"Молодий Скала"

Оригінальна назва – Young Rock

Дата виходу – 17 лютого

Жанр – комедія

Запланований реліз і комедійного серіалу "Молодий Скала". У гумористичному стилі глядачі побачать історію становлення і дорослішання актора Двейна Джонсона та навіть дізнаються про його політичні плани. Трейлер стрічки вже наробив чималого галасу, відтак від перших серій "Молодого Скали" очікують порцію хорошого американського гумору.

"Молодий Скала": дивіться трейлер

"Супермен і Лоїс"

Оригінальна назва – Superman and Lois

Дата виходу – 24 лютого

Жанр – бойовик, фантастика

А от прихильники коміксів DC вже давно в очікуванні на серіал "Супермен і Лоїс". У стрічці наймогутніший супергерой зі своєю коханою Лоїс прагне відійти від справ і почати тихі будні у рідному Смолвіллі. Однак все виявиться не так просто, а на Кларка Кента чекають нові небезпечні пригоди.

"Супермен і Лоїс": дивіться трейлер

"Флеш" 7 сезон

Оригінальна назва – The Flash

Дата виходу – 24 лютого

Жанр – бойовик, фантастика

І ще один супергеройський серіал закриває список новинок лютого 2021 року. Флеш вже давно став улюбленцем публіки, адже за його блискавичними пригодами спостерігають навіть ті кіномани, які не в захваті від супергеройських франшиз.

У нових серіях Баррі Аллен зіткнеться з новими драматичними труднощами. Зупинити Єву Маккалок буде не так просто, а пошуки зниклої Айріс не даватимуть результату. Тож на глядачів чекатиме не тільки екшн, але й чудова драма.

"Флеш" 7 сезон: дивіться трейлер