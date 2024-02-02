7 нових серіалів, які тішитимуть нас у лютому на Netflix

Новий місяць – нові кіноісторії. Саме час заглянути в розпорядок серіалів, які тішитимуть нас своїми захопливими сюжетами цього місяця.

Серед нових серіалів довгоочікуваний "Аватар: Останній захисник" та інші. Читайте список свіженьких кіноісторій, які вийдуть в лютому та очікуйте на прем'єру.

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Серіали, які вийдуть на Netflix в лютому

"Поговорімо про родину Чу"

Дата виходу: 2 лютого

Аматорська блогерка Чу Аі відкрито обговорює тему сексу на своєму каналі. Однак в реальному житті такі розмови для неї є складнішими.

"Поговорімо про родину Чу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Один день"

Дата виходу: 8 лютого

Емма і Декстер провели разом одну ніч після випускного, і їхні шляхи розійшлися. Однак доля має на цю парочку свої плани, тому зв'язує їх назавжди. Ця історія заснована на романі Девіда Ніколлза.

"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Убивчий парадокс"

Дата виходу: 9 лютого

Коли одне випадкове вбивство викликає ланцюжок інших, звичайний студент коледжу опиняється в нескінченній грі в кота й мишу разом з розумним детективом.

Убивчий парадокс: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дім Ніндзя"

Дата виходу: 15 лютого

Десятиліття тому вони покинули небезпечне і темне життя. Тепер, стикаючись з новими загрозами, проблемна родина повинна знову заволодіти навичками ніндзя, щоб протистояти небезпеці.

"Дім Ніндзя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шоу Вінса Стейплса"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Дата виходу: 15 лютого

Репер і актор Вінс Степлс, який відомий і своєю популярністю, і багатством, стає на шлях вирішення труднощів і несподіванок повсякденного життя у рідному місті.

"Шоу Вінса Стейплса": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Битва одиначок"

Дата виходу: 15 лютого

В умовах світу, де зменшується кількість чоловіків, скромна жінка вирішує взяти участь у конкурсі знайомств, що фінансується урядом.

"Битва одиначок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Аватар: Останній захисник"

Дата виходу: 22 лютого

Серіал розповідає про молодого повітряного кочівника, на ім'я Аанґ, який прокидається у світі, виснаженому війною. Разом з новими друзями Соккою і Катарою він вирушає в небезпечну подорож, щоб здійснити своє призначення як наступний Аватар.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу