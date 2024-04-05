Неможливо відірватись: 7 найновіших серіалів з непередбачуваним фіналом

Якщо у вас досі немає планів на сьогоднішній вечір та найближчі вихідні, у нас є чудова ідея. Це наша нова добірка високорейтингових і найкрутіших серіалів останнього часу.

У списку Кіно 24 справжнє різноманіття жанрів: психологічні трилери, кримінальні драми, екшени, гостросюжетні історії. Їх поєднує зухвало закручена інтрига, герої в складних обставинах і детективна складова – точно не занудьгуєш!

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"Джентльмени"

Дата прем'єри: 7 березня

Військовий офіцер Едді повертається у Лондон, щоб попрощатися зі своїм батьком, що помирає. Після його смерті Едді успадковує і титул, і величезний маєток батька, хоча за правилами усе майно мало перейти до старшого брата Фредді.

Проте спадковий замок розвалюється, Фредді вживає наркотики, а до Едді звертається ділова партнерка батька і розповідає, що їхній маєток – лише прикриття для наркомафії. Неважко здогадатися, що вчинить офіцер миротворчих сил ООН Едді, чи не так? Серіал має усі складові фірмового стилю Гая Річі: кримінальний сюжет, гострий гумор та харизматичних персонажів.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рубан"

Дата прем'єри: 16 квітня

Гліб Рубан – успішний психотерапевт і бізнес-тренер, до якого на консультації звертається увесь бізнес та світська еліта. Він відкривав власний Центр психологічної допомоги, де розвиває напрямок детективної діяльності. Часто до нього, так би мовити, "за консультацією" звертається його подруга – слідча Марта Титаренко, але Рубан береться тільки за суперскладні й заплутані вбивства і з блиском їх розкриває.

Але в самого пана психолога є свої травми, скелети в шафі, які він ретельно приховує… В головній ролі – культовий український актор В'ячеслав Довженко.

"Рубан": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фурії Парижу"

Дата прем'єри: 1 березня

Юна Ліна намагається помститися за смерть батька, що приводить її в темний світ кримінального Парижу. Вона дізнається про існування шістьох мафіозних кланів, які мають свого "шерифа" – справжню "фурію" Селму Ф'юрі.

Ця жінка розкриває наївній Ліні правду про батька, який вкрав гроші мафії, за що і поплатився життям. На Ліну чекає рокова зустріч з коханим, багато смертей і страшні відкриття. Якою вона стане, побувавши в справжньому пеклі?

"Фурії Парижу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Слідопит"

Дата прем'єри: 11 лютого

Колтер Шоу – професійний слідопит і розшукувач зниклих людей. Він живе в автовагончику, подорожує зі штату в штат в пошуках зниклих людей, і робить це швидше і якісніше, ніж поліція. Він бере за свою роботу плату, але іноді виконує роботу і без грошей, маючи на це серйозну мотивацію – глибоку сімейну драму.

Здебільшого Колтеру вдається знайти людей живими, але остання справа виявиться набагато складнішою і небезпечнішою, ніж здається відразу.

"Слідопит": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Захоплення 2"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Дата прем'єри: 1 січня 2019

У другому сезоні трилеру тема дипфейків розкривається ще глибше. Головна героїня – інспекторка Рейчел Кері усунута від справ через свою непоступливість.

Відбувається дивне вбивство чоловіка у своїй квартирі, але записи камер спостережень нічого не показують. Через цей злочин Кері знову повертають до розслідування.

Тим часом хтось впливовий псує репутацію молодому просунутому політику Айзеку Тернеру: з екранів телебачення транслюється те, чого він не казав! Кері розуміє: це дипфейки екстракласу, але чи знайде вона замовників?

"Захоплення 2": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Американська іржа 2"

Дата прем'єри: 12 вересня 2021

Місто Буель у Пенсільванії колись було квітучим, проте зараз заводи закрилися, і містечко стало занедбаним і неприємним. Шериф міста Дел Гарріс вірить у правосуддя, має репутацію чесного і непідкупного копа.

Проте в Буелі відбувається страшне вбивство, і підозра падає на сина Грейс, коханої жінки Гарріса. Шериф опиняється перед складним вибором, проте за законами честі він починає розслідування. Ніхто в містечку не уявляє, до яких наслідків призведе вбивство на занедбаному заводі. Дії другого сезону відбуваються за пів року після цього розслідування.

"Американська іржа": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дев'ятеро цілковитих незнайомців"

Дата прем'єри: 9 серпня 2021

В пансіонаті закритого типу збираються дев'ятеро незнайомців – вони усі прибули сюди, щоб відпочити, а головне – позбутися страшних травм. Адже саме це обіцяє володарка закладу Марія.

Проте з самого початку все йде не за планом, а згодом відкривається, що і в самої господарки не все добре з душевним станом. Захопливий трилер з елементами езотерики знято за романом відомої письменниці Ліани Моріарті (авторки "Великої маленької брехні"), в головній ролі – Ніколь Кідман.

"Дев'ятеро цілковитих незнайомців": дивіться онлайн трейлер серіалу

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