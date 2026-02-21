3 нові серіали на Netflix, які ви подивитесь за вихідні

Нарешті можна трохи відпочити після роботи. На вихідних варто відкласти всі справи та провести час за улюбленими заняттями або зібратися з друзями і рідними.

Якщо ви збираєтесь провести вихідні вдома, то зберігайте сьогоднішню добірку від 24 Каналу. Наша редакція розповість про 3 мінісеріали, які можна подивитись за суботу на неділю.

Нові серіали на Netflix

"Свинцеві діти"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 7.6/10

Серіал, натхненний реальними подіями, що відбувались у 1970-х роках в Сілезії. Це історія про молоду лікарку, яка виявляє, що її діти страждають від отруєння свинцем. Вони живуть неподалік плавильного заводу. Жінка намагається врятувати малих, через що ризикує своєю кар'єрою та безпекою.

"Свинцеві діти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Демасковані"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 6

: 6 Рейтинг IMDb: 6.9/10

Одного вечора Мерет і Саймон Шефери святкували 16-річчя доньки Ніни. Раптом їм зателефонував чоловік, який повідомив, що отримав травму і потребує їхньої допомоги.

Головні герої очолюють конспіративний будинок у Берліні. Колишні агенти німецької розвідки зіштовхувались з великою кількістю незвичайних ситуацій.

Мерет і Саймон підозрюють, що чоловік нашкодив сам собі. Вони не можуть зрозуміти, хто він такий. Подружжя розкриває чимало таємниць, а їхній шлюб може розпастися.

"Демасковані": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Як на льоду"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.9/10

Після смерті мами, яка була золотою медалісткою, Адріана Руссо закинула фігурне катання, проте у ній все ще живе чемпіонка. Дівчина отримує шанс продовжити родинну справу і врятувати ковзанку мами.

Адріана не може кататися зі своїм колишнім партнером Фредді. Річ у тім, що два роки тому вона не лише покинула фігурне катання, але й завершила їхні стосунки. Єдиний інший спортсмен, який може допомогти головній героїні виграти змагання, – це зухвалий Брейден Елліот.

На льоду між Адріаною та Брейденом виникає хімія. Та з життя дівчини ще не зник Фредді.

"Як на льоду": дивіться онлайн трейлер серіалу

