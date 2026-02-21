24 Канал пропонує добірку, де кожний глядач знайде все, що забажає. Тут є романтичні любовні історії, круті пригоди сучасних людей, детективи з елементами екшену, сильні сюжети про вічні цінності.

Які серіали стали найочікуванішими у лютому 2026 року?

"Передмістя"

Прем'єра: 8 лютого на Peacock

Молода пара Самира та Роб переїжджає у тихе передмістя, де чоловік провів дитинство. Але нові сусіди здаються Самирі вкрай підозрілими, особливо новий чолов'яга Ґері, який приїхав у старовинний особняк поряд. Він поводиться дивно і ексцентрично: Самира проводить власне розслідування і робить висновок, що саме він може бути причетним до злочину, скоєному багато років тому.

Якщо любите чорний гумор, чужі таємниці і пліткувати про сусідів або з ними – то цей серіал вам точно зайде.

"Повернення"

Прем'єра: 22 лютого на ICTV2

Ветеран Олександр Кречет повертається з реабілітації до цивільного життя. Більш за все він мріє повернутися до побратимів, але його списують.

Відчуваючи себе зайвим і непотрібним, він приходить до родини загиблого друга Сергія Верби, передає лист від побратима і деякі його речі. Але несподівано для себе стає вихователем-нянькою для 10-річного Назара, сина Верби, допомагаючи малому змайструвати дрон для шкільної олімпіади. А там часом хтось владний намагається відібрати IT-компанію у Аліни, і Кречет швидко вмикається в усі ці події.

Олександр Рудинський, Євген Григор'єв. Анастасія Пустовіт, Тарас Цимбалюк – у серіали знялися справжні зірки нашого кіно. Фільм про наше життя, про пошук сенсів і кола своїх, про любов, зраду, дружбу і прощення. Багато гумору – чорного, військового, точно не засумуєте.

"Американська історія кохання"

Прем'єра: 14 лютого на FX

У центрі сюжету – прекрасна та драматична лав-сторі Джона Ф. Кеннеді-молодшого та його дружини Керолін Бессетт-Кеннеді.

Насправді Джон Кеннеді-мол. був "нареченим № 1" для усіх дівчат Америки. Крутив романи з відомими акторками, серед яких були Деріл Ханна і навіть Сара Джессіка Паркер, писали, що Джон був захоплений Мадонною. Але одружився з Керолін Бессетт: розумною, красивою, амбітною, яка усього в житті досягла сама.

Історія досліджує їхні непрості стосунки: від красивого початку до суперечок і драматичного фіналу.

5 сезон "Американської історії" сподобається поціновувачам глибоких сюжетів. Тут і історія клану Кеннеді з його родовими прокляттями, а одна з дійових осіб – сама "свята Джекі" Кеннеді, яку зіграла Наомі Уоттс, у головних ролях – Пол Келлі і Сара Піджон.

"Нічний агент"

Прем'єра: 19 лютого на Netflix

Пітер Сазерленд – нічний агент, людина, яка ночами слідкує за порядком і ні за що не відповідає. Але Пітеру "пощастило": він вміє втручатися в найгарячіші неприємності!

Цього разу він вирушає до Стамбула, щоб вистежити втікача з міністерства фінансів. Пітер знову береться розплутати небезпечні злочини, пов'язані з великим грошима. Зіткнеться з найманими кіллерами, ризикуватиме своїм життям і репутацією заради правди і покарання злочинців. Дія сезону відбуватиметься у Мехіко, Вашингтоні, Нью-Йорку та Домініканській Республіці.

Якщо шукаєте хороший бойовик з елементами детективу і трилеру, де головний герой справляється з усіми негідниками і сам виживає – цей серіал для вас.

"Бріджертони 4"

Прем'єра: 26 лютого на Netflix

Четвертий сезон "Бріджертонов" розповість історію кохання Бенедикта Бріджертона і загадкової Софі Бек. Сам сюжет надсилає глядачів до казки про Попелюшку, де він – митець, який шукає свій шлях і визнання, вона – проста дівчина, що заробляє на життя, працюючи служницею.

Побачимо, як розвиватиметься їхня історія любові, і як звичайну дівчину з обслуги прийме світський Лондон.

Навіть якщо ви не фанат костюмованих лав-сторі, радимо подивитися "Бріджертонів": це осучаснена історія, яка пропагує любов і рівність всіх людей.