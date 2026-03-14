Для ідеальної неділі: 3 нові серіал на Netflix, які можна подивитися за день
- Netflix пропонує три нові серіали з обмеженою кількістю серій, які можна переглянути за один день: "Тієї ночі", "Одержимість професором В." та "Династія: Мердоки".
- Серіали мають різні рейтинги IMDb: "Тієї ночі" – 5.3, "Одержимість професором В." – 6.0, "Династія: Мердоки" – 7.1.
Неділя – ідеальний день, щоб провести його за переглядом серіалів. Можна цілий день валятися в ліжку і нічого не робити, щоб набратися сил перед новим робочим тижнем.
Які нові серіали подивитися на Netflix?
"Тієї ночі"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 6
- Рейтинг IMDb: 5.3/10
У центрі сюжету – молода мама Олена, якій необхідна відпустка. Тому вона пропонує своїй середній сестрі Паулі провідати старшу сестру Кріс у Домініканській Республіці.
Проте жінкам не вдається розслабитися, адже Олена випадково вбиває людину. Виходячи із клубу, вона зіштовхується зі злодієм із пістолетом і намагається втекти, але збиває його машиною.
Після інциденту головна героїня звертається за допомогою до сестер, а не до поліції.
"Одержимість професором В."
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 6.0/10
У серіалі розповідається про письменницю, професорку, дружину та матір, яка стає одержимою новим колегою Володимиром. Жінка й без того переживає складний період, а тепер зіштовхується з повним хаосом.
"Династія: Мердоки"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 4
- Рейтинг IMDb: 7.1/10
Це історія про протистояння родини Руперта Мердока. Дорослі діти чоловіка борються за контроль над його медіаімперією.
Які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні?
"Бріджертони" (4 сезон)
"Одержимість професором В."
"Динозаври"
"Нічний агент" (3 сезон)
"Formula 1: Жени, щоб вижити" (8 сезон)
"Бріджертони" (1 сезон)
"Свинцеві діти"
"Бріджертони" (2 сезон)
"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"
"Бріджертони" (3 сезон)