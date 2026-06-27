Не дивіться ці серіали, якщо у вас слабкі нерви: 3 моторошні історії на Netflix

Вихідні – ідеальний час, щоб відволіктися від повсякденних турбот та поринути у світ захопливих історій. Якщо ви любите напругу, несподівані сюжетні повороти та моторошну атмосферу, тоді ця добірка саме для вас.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали найновіші серіали у жанрах жахів і трилера, які вже встигли вразити глядачів та подарувати їм справжню дозу адреналіну.

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"Якби бажання вбивали"

Це південнокорейський серіал, прем'єра якого відбулася 24 квітня 2026 року. Він ідеально підійде для тих, хто любить короткі історії, адже налічує лише 8 епізодів і вже встиг завоювати прихильність багатьох глядачів. Стрічка поєднує у собі драму, детектив, трилер і жахи.

"Якби бажання вбивали": дивіться онлайн трейлер серіалу

Сюжет розгортається навколо таємничого застосунку, який виявляється смертельною пасткою. Замість того щоб здійснювати бажання, він запускає невблаганний відлік до смерті. Зупинити його мають група підлітків, які опиняються в центрі моторошних подій.

"Скоро трапиться щось страшне"

Цей американський серіал поєднує елементи жахів, драми та трилера. Його прем'єра відбулася 26 березня 2026 року. Над проєктом працювали режисерки Ліза Брюльман, Вероніка Тофільська та режисер Аксель Керолін. Серіал також складається лише з 8 епізодів, на перегляд яких знадобиться близько шести годин.

"Скоро трапиться щось страшне": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – наречена, яка переконана, що в день її весілля може статися щось жахливе. Здавалося б, напередодні такого світлого дня варто думати лише про щастя та майбутнє свято. Проте тривожні видіння стають дедалі нав'язливішими й страшнішими, змушуючи її сумніватися у власній безпеці.

"Відоус-Бей"

Ще одна новинка, яка вже встигла привернути увагу глядачів, – американський серіал у жанрі комедії жахів, над яким працювала Кеті Діпполд та інші сценаристи й продюсери. Прем'єра відбулася 29 квітня 2026 року. Наразі серіал налічує 10 епізодів, однак, імовірно, отримає продовження на новий сезон.

"Відоус-Бей": дивіться онлайн трейлер серіалу

Це атмосферна, похмура, химерна та напружена історія, яка тримає в напрузі до самого фіналу. Багато глядачів уже встигли переглянути стрічку та сформувати власне враження. Якщо ви ще не знайомі з цим серіалом і любите гостросюжетні історії з елементами чорного гумору та жахів, він точно вартий вашої уваги.