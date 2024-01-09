Що подивитися взимку: 3 нові серіали, які варті вашої уваги
Взимку 2024 року на кіноманів очікує чимало прем'єр, які вони так довго очікують. Нові стрічки підкорять не лише екрани кінотеатрів, а й стримінгові платформи.
Якщо вам набридає шукати фільми на вечір, то чудовим варіантом буде перегляд серіалу. Це задоволення можна розтягнути на кілька днів. А що новенького варто подивитися – розповість 24 Канал.
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"Емігранти"
Коли прем'єра: 26 січня
Де дивитися: Amazon Prime Video
Жанр: драма
Режисер: Лулу Ван
У ролях: Ніколь Кідман, Джі-Йонг Ю, Джек Х'юстон, Браян Ті, Флора Чан
Сюжет розвивається навколо трьох жінок – Маргарет, Мерсі та Гіларі. Усі вони є емігрантками, які живуть в Гонконгу. Переселенців пов'язує міцна дружба, вони разом долають життєві труднощі, серед яких шлюб, виховання дітей та побудова кар'єри.
"Емігранти": дивиться онлайн трейлер серіалуНеймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.
"Містер та місіс Сміт"
Коли прем'єра: 2 лютого 2024 року
Де дивитися: Amazon Prime Video
Жанр: екшн, драма
Режисер: Дональд Гловер, Франческа Слоун
У ролях: Майя Ерскін, Дональд Гловер, Мікаела Коел, Пол Дано, Джон Туртурро
Ви точно бачили легендарну однойменну шпигунську комедію з Бредом Піттом та Анджеліною Джолі в головних ролях, а вже зовсім скоро зможете насолодитися її переосмисленням у форматі серіалу.
Шпигунське агентство вигадує для головних героїв прикриття – шлюб. Однак наскільки довго їм вдасться прикидатися закоханими під тиском щоденних місій, кожна з яких максимально ризикована?
"Містер та місіс Сміт": дивиться онлайн трейлер серіалу
"Аватар: Останній захисник"
Коли прем'єра: 22 лютого
Де дивитися: Netflix
Жанр: екшн, пригоди, фентезі
Режисер: Майкл Гої, Розанна Лян
У ролях: Гордон Корм'є, Кіавентіо Тарбелл, Ян Услі, Даллас Лю, Деніел Де Кім, Пол Сун-Хен Лі
Завершуємо добірку одним з найочікуваніших серіалів 2024 року. Це історія про світ, який зруйнувала війна, де люди схильні до магії однієї з чотирьох стихій – води, землі, вогню або повітря. І лише 12-річний Аватар зуміє опанувати всі чотири елементи, щоб принести довгоочікуваний мир.
"Аватар: Останній захисник": дивиться онлайн трейлер серіалу