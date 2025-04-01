Кіно 24 розповість про найочікуваніші серіали квітня. Від медичних драм до наукової фантастики – кожен глядач знайде у цій добірці щось для себе.
Цікаво Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими
"Пульс"
Прем'єра: 3 квітня на Netflix
Медичний серіал розповість про події у травматологічному центрі в Маямі. Молода лікарка отримує престижну посаду завдяки своїм стосункам, тож на працівників чекають різноманітні інтриги та особисті драми.
"Пульс": дивіться трейлер онлайн
"Мисливець за головами"
Прем'єра: 3 квітня на Prime Video
У центрі сюжету горору – колишній поліціянт, який уклав угоду з дияволом, щоб воскреснути з мертвих. Тепер він полюватиме на демонів, які втекли з пекла.
"Мисливець за головами": дивіться трейлер онлайн
"Оповідь служниці"
Прем'єра: 8 квітня на Hulu
Останній сезон культової антиутопії розповість про місію головної героїні – знищити Ґілеад. Це тоталітарна республіка, де жінки не мають жодних прав. Одна з мешканок Джун Осборн поставить крапку у цій історії.
"Оповідь служниці" 6 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Чорне дзеркало"
Прем'єра: 10 квітня на Netflix
У новому, 7 сезоні науково-фантастичного серіалу, з'являться нові напружені епізоди. У них продовжать досліджувати вплив інформаційних технологій на людей та відносини між ними.
"Чорне дзеркало" 7 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Твої друзі та сусіди"
Прем'єра: 11 квітня на Apple TV+
Ендрю Купер після звільнення з роботи прагне зберегти високий статус, тому вирішує стати грабіжником. Та у чужих маєтках він знаходить набагато небезпечніші речі, ніж просто кошти.
"Твої друзі та сусіди": дивіться трейлер онлайн
"Доктор Хто"
Прем'єра: 12 квітня на BBC One/Disney+
Легендарний серіал повертається з 15 сезоном (або 41, якщо враховувати всю історію "Доктора Хто"). Мандрівник у часі на ім'я Доктор готується до нових захопливих чи моторошних пригод. Головну роль виконав Шуті Гатва.
"Доктор Хто" 15 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Останні з нас"
Прем'єра: 13 квітня на НВО
Довгоочікуване повернення серіалу, що заснований на серії комп'ютерних ігор. Двоє вцілілих після пандемії мають виїхати з карантинної зони: є надія на порятунок. Події другого сезону відбуватимуться через 5 років після фіналу першого.
"Останні з нас" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Урядовий сир"
Прем'єра: 16 квітня на Apple TV+
Серіал розповість про Гемптона Чемберса та його сім'ю. Чоловік починає нове життя після звільнення з в'язниці, але далеко не все йде за його планом.
"Урядовий сир": дивіться трейлер онлайн
"Рансом-Каньйон"
Прем'єра: 17 квітня на Netflix
Серіал розповість про три сімейні династії, які борються за контроль над землею. Усі вони хочуть врятувати прибуткове техаське ранчо. Суперечки посилюються після появи власниці танцмайданчика.
"Рансом-Каньйон": дивіться трейлер онлайн
"Андор"
Прем'єра: 22 квітня на Disney+
Новий, але фінальний сезон з всесвіту "Зоряних війн" розповість про Кассіана Андора. Нові епізоди покажуть чотири роки його життя, коли він приєднався до повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії.
"Андор" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн