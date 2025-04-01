Кіно 24 розповість про найочікуваніші серіали квітня. Від медичних драм до наукової фантастики – кожен глядач знайде у цій добірці щось для себе.

Цікаво Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими

"Пульс"

Прем'єра: 3 квітня на Netflix

Медичний серіал розповість про події у травматологічному центрі в Маямі. Молода лікарка отримує престижну посаду завдяки своїм стосункам, тож на працівників чекають різноманітні інтриги та особисті драми.

"Пульс": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за головами"

Прем'єра: 3 квітня на Prime Video

У центрі сюжету горору – колишній поліціянт, який уклав угоду з дияволом, щоб воскреснути з мертвих. Тепер він полюватиме на демонів, які втекли з пекла.

"Мисливець за головами": дивіться трейлер онлайн

"Оповідь служниці"

Прем'єра: 8 квітня на Hulu

Останній сезон культової антиутопії розповість про місію головної героїні – знищити Ґілеад. Це тоталітарна республіка, де жінки не мають жодних прав. Одна з мешканок Джун Осборн поставить крапку у цій історії.

"Оповідь служниці" 6 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Чорне дзеркало"

Прем'єра: 10 квітня на Netflix

У новому, 7 сезоні науково-фантастичного серіалу, з'являться нові напружені епізоди. У них продовжать досліджувати вплив інформаційних технологій на людей та відносини між ними.

"Чорне дзеркало" 7 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Твої друзі та сусіди"

Прем'єра: 11 квітня на Apple TV+

Ендрю Купер після звільнення з роботи прагне зберегти високий статус, тому вирішує стати грабіжником. Та у чужих маєтках він знаходить набагато небезпечніші речі, ніж просто кошти.

"Твої друзі та сусіди": дивіться трейлер онлайн

"Доктор Хто"

Прем'єра: 12 квітня на BBC One/Disney+

Легендарний серіал повертається з 15 сезоном (або 41, якщо враховувати всю історію "Доктора Хто"). Мандрівник у часі на ім'я Доктор готується до нових захопливих чи моторошних пригод. Головну роль виконав Шуті Гатва.

"Доктор Хто" 15 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Останні з нас"

Прем'єра: 13 квітня на НВО

Довгоочікуване повернення серіалу, що заснований на серії комп'ютерних ігор. Двоє вцілілих після пандемії мають виїхати з карантинної зони: є надія на порятунок. Події другого сезону відбуватимуться через 5 років після фіналу першого.

"Останні з нас" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Урядовий сир"

Прем'єра: 16 квітня на Apple TV+

Серіал розповість про Гемптона Чемберса та його сім'ю. Чоловік починає нове життя після звільнення з в'язниці, але далеко не все йде за його планом.

"Урядовий сир": дивіться трейлер онлайн

"Рансом-Каньйон"

Прем'єра: 17 квітня на Netflix

Серіал розповість про три сімейні династії, які борються за контроль над землею. Усі вони хочуть врятувати прибуткове техаське ранчо. Суперечки посилюються після появи власниці танцмайданчика.

"Рансом-Каньйон": дивіться трейлер онлайн

"Андор"

Прем'єра: 22 квітня на Disney+

Новий, але фінальний сезон з всесвіту "Зоряних війн" розповість про Кассіана Андора. Нові епізоди покажуть чотири роки його життя, коли він приєднався до повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії.

"Андор" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн