Кино 24 расскажет о самых ожидаемых сериалах апреля. От медицинских драм до научной фантастики – каждый зритель найдет в этой подборке что-то для себя.

Интересно Просматриваются на одном дыхании: 3 комедийные сериалы, которые стали культовыми

"Пульс"

Премьера: 3 апреля на Netflix

Медицинский сериал расскажет о событиях в травматологическом центре в Майами. Молодая врач получает престижную должность благодаря своим отношениям, поэтому работников ждут разнообразные интриги и личные драмы.

"Пульс": смотрите трейлер онлайн

"Охотник за головами"

Премьера: 3 апреля на Prime Video

В центре сюжета хоррора – бывший полицейский, который заключил сделку с дьяволом, чтобы воскреснуть из мертвых. Теперь он будет охотиться на демонов, которые сбежали из ада.

"Охотник за головами": смотрите трейлер онлайн

"Рассказ служанки"

Премьера: 8 апреля на Hulu

Последний сезон культовой антиутопии расскажет о миссии главной героини – уничтожить Гилеад. Это тоталитарная республика, где женщины не имеют никаких прав. Одна из жительниц Джун Осборн поставит точку в этой истории.

"Рассказ служанки" 6 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Черное зеркало"

Премьера: 10 апреля на Netflix

В новом, 7 сезоне научно-фантастического сериала, появятся новые напряженные эпизоды. В них продолжат исследовать влияние информационных технологий на людей и отношения между ними.

"Черное зеркало" 7 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Твои друзья и соседи"

Премьера: 11 апреля на Apple TV+

Эндрю Купер после увольнения с работы стремится сохранить высокий статус, поэтому решает стать грабителем. Но в чужих имениях он находит гораздо более опасные вещи, чем просто средства.

"Твои друзья и соседи": смотрите трейлер онлайн

"Доктор Кто"

Премьера: 12 апреля на BBC One/Disney+

Легендарный сериал возвращается с 15 сезоном (или 41, если учитывать всю историю "Доктора Кто"). Путешественник во времени по имени Доктор готовится к новым захватывающим или жутким приключениям. Главную роль исполнил Шути Гатва.

"Доктор Кто" 15 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Последние из нас"

Премьера: 13 апреля на НВО

Долгожданное возвращение сериала, основанного на серии компьютерных игр. Двое уцелевших после пандемии должны выехать из карантинной зоны: есть надежда на спасение. События второго сезона будут происходить через 5 лет после финала первого.

"Последние из нас" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Правительственный сыр"

Премьера: 16 апреля на Apple TV+

Сериал расскажет о Хэмптоне Чемберсе и его семье. Мужчина начинает новую жизнь после освобождения из тюрьмы, но далеко не все идет по его плану.

"Правительственный сыр": смотрите трейлер онлайн

"Рансом-Каньон"

Премьера: 17 апреля на Netflix

Сериал расскажет о трех семейных династиях, которые борются за контроль над землей. Все они хотят спасти прибыльное техасское ранчо. Споры усиливаются после появления владелицы танцплощадки.

"Рансом-Каньон": смотрите трейлер онлайн

"Андор"

Премьера: 22 апреля на Disney+

Новый, но финальный сезон из вселенной "Звездных войн" расскажет о Кассиане Андора. Новые эпизоды покажут четыре года его жизни, когда он присоединился к повстанцам в борьбе против Галактической империи.

"Андор" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн