Довгоочікувані новинки місяця: 10 найцікавіших серіалів квітня

Квітень принесе кіноманам чимало новинок серед серіалів. Стримінгові сервіси оновлюють контент на своїх платформах, тож глядачі не залишаться без найцікавіших проєктів та свіжих сезонів культових шоу.

Кіно 24 розповість про найочікуваніші серіали квітня. Від медичних драм до наукової фантастики – кожен глядач знайде у цій добірці щось для себе.

Цікаво Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими

"Пульс"

Прем'єра: 3 квітня на Netflix

Медичний серіал розповість про події у травматологічному центрі в Маямі. Молода лікарка отримує престижну посаду завдяки своїм стосункам, тож на працівників чекають різноманітні інтриги та особисті драми.

"Пульс": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за головами"

Прем'єра: 3 квітня на Prime Video

У центрі сюжету горору – колишній поліціянт, який уклав угоду з дияволом, щоб воскреснути з мертвих. Тепер він полюватиме на демонів, які втекли з пекла.

"Мисливець за головами": дивіться трейлер онлайн

"Оповідь служниці"

Прем'єра: 8 квітня на Hulu

Останній сезон культової антиутопії розповість про місію головної героїні – знищити Ґілеад. Це тоталітарна республіка, де жінки не мають жодних прав. Одна з мешканок Джун Осборн поставить крапку у цій історії.

"Оповідь служниці" 6 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Чорне дзеркало"

Прем'єра: 10 квітня на Netflix

У новому, 7 сезоні науково-фантастичного серіалу, з'являться нові напружені епізоди. У них продовжать досліджувати вплив інформаційних технологій на людей та відносини між ними.

"Чорне дзеркало" 7 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Твої друзі та сусіди"

Прем'єра: 11 квітня на Apple TV+

Ендрю Купер після звільнення з роботи прагне зберегти високий статус, тому вирішує стати грабіжником. Та у чужих маєтках він знаходить набагато небезпечніші речі, ніж просто кошти.

"Твої друзі та сусіди": дивіться трейлер онлайн

"Доктор Хто"

Прем'єра: 12 квітня на BBC One/Disney+

Легендарний серіал повертається з 15 сезоном (або 41, якщо враховувати всю історію "Доктора Хто"). Мандрівник у часі на ім'я Доктор готується до нових захопливих чи моторошних пригод. Головну роль виконав Шуті Гатва.

"Доктор Хто" 15 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Останні з нас"

Прем'єра: 13 квітня на НВО

Довгоочікуване повернення серіалу, що заснований на серії комп'ютерних ігор. Двоє вцілілих після пандемії мають виїхати з карантинної зони: є надія на порятунок. Події другого сезону відбуватимуться через 5 років після фіналу першого.

"Останні з нас" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Урядовий сир"

Прем'єра: 16 квітня на Apple TV+

Серіал розповість про Гемптона Чемберса та його сім'ю. Чоловік починає нове життя після звільнення з в'язниці, але далеко не все йде за його планом.

"Урядовий сир": дивіться трейлер онлайн

"Рансом-Каньйон"

Прем'єра: 17 квітня на Netflix

Серіал розповість про три сімейні династії, які борються за контроль над землею. Усі вони хочуть врятувати прибуткове техаське ранчо. Суперечки посилюються після появи власниці танцмайданчика.

"Рансом-Каньйон": дивіться трейлер онлайн

"Андор"

Прем'єра: 22 квітня на Disney+

Новий, але фінальний сезон з всесвіту "Зоряних війн" розповість про Кассіана Андора. Нові епізоди покажуть чотири роки його життя, коли він приєднався до повстанців у боротьбі проти Галактичної імперії.

"Андор" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн