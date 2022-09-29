Серіали жовтня 2022, які не захочеться поставити на паузу

У другий місяць осені шанувальників кіносвіту вразять нові роботи режисерів, серед яких "Шантарам" із Чарлі Ганемом та "Інтерв’ю з вампіром", екранізація роману Енн Райс. На глядачів чекають динамічні та загадкові сюжети.

Редакція Кіно 24 дібрала добірку найочікуваніших серіалів, які, безумовно, вартують вашої уваги. Повірте, у жовтні від прем’єр ви точно не заскучаєте.

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Серіали жовтня 2022 року: дати виходу, сюжет, трейлер

Інтерв’ю з вампіром

Прем’єра – 2 жовтня

"Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire) – це роман у жанрі фантастики американської письменниці Енн Райс, перший том циклу "Вампірські хроніки". Він має чимало екранізацій, і одна із них, – з Бредом Піттом і Томом Крузом, яка вийшла в 1994 році й вважається класикою.

Нова екранізація розкаже історію життя 200-річного Луї де Пон дю Лак та його знайомство з вампіром Лестатом де Ліонкуром. Перший сезон матиме 8 епізодів.

"Інтерв’ю з вампіром": дивіться трейлер онлайн

Щоденна Аляска

Прем’єра – 6 жовтня

За сюжетом драматичного серіалу головна героїня, яка працює журналісткою у газеті в Анкориджі, прагне почати нове життя на найбільшому за територією та найпівнічнішому штаті США Алясці.

Відомо, що кожен епізод "Щоденної Аляски" виходитиме щовівторка, починаючи з 6 жовтня. Головну роль виконає Гіларі Свонк.

"Щоденна Аляска": дивіться трейлер онлайн

Вокер: Незалежність

Прем’єра – 6 жовтня

Майбутній американський серіал-вестерн розкаже про помсту головної героїні – мешканки з Бостона Еббі Вокер – за чоловіка, якого вбили прямо на її очах. Події у серіалі зображають початок 19 століття.

"Вокер: Незалежність": дивіться трейлер онлайн

Опівнічний клуб

Прем’єра – 7 жовтня

Горор "Опівнічний клуб" матиме 10 серій і вийде на Netflix. Сюжет передбачає лякливі сцени, хаос та вбивства. У центрі подій – група із невиліковно хворих юнаків та юнок, які живуть у хоспісі. Одного разу вони збираються разом, аби поділитися страшними історіями й вирішують, хто першим помре, аби зв’язатися з іншими мерцями.

"Опівнічний клуб": дивіться трейлер онлайн

Впусти мене

Прем’єра – 9 жовтня

Для любителів жахів пропонуємо ще один серіал, що розповість історію 12-річної дівчинки, яка після звернення до вампіра живе замкненим життям і може виходити на вулицю лише вночі. Її батько робить все можливе, щоб дати їй мінімальну кількість людської крові, необхідну їй, щоб залишитися живою.

"Впусти мене": дивіться трейлер онлайн

Вінчестери

Прем’єра – 11 жовтня

У центрі сюжету – історія кохання юних Мері та Джона Вінчестерів. Вони разом полюють на монстрів та рятують світ задовго до народження своїх дітей.

"Вінчестери": дивіться трейлер онлайн

Шантарам

Прем’єра – 14 жовтня

За сюжетом, головний герой, він же колишній письменник і грабіжник, втікає з в’язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 1980-х років, але, полегшуючи страждання бідних і знедолених, він виявляє мужність, знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання. Крім цього, на нього чекає доволі багато пригод, а як він з ними справиться – дізнаємося після прем’єри.

Цікаво, що роман, за яким зняли серіал, побачив світ у 2003 році. Спочатку планували зняти повнометражний фільм, проте зйомки так і не розпочалися. У 2018 році Apple повідомив, що працює над екранізацією роману, а автором сценарію став Ерік Воррен Сінгер. Через рік в Австралії у штаті Вікторія розпочалося фільмування. Серіал матиме 10 епізодів, чотири з яких зніме кінорежисер Джастін Курзель.

"Шантарам": дивіться трейлер онлайн

Нотр-Дам: Жертви вогню

Прем’єра – 19 жовтня

Серіал створений на реальних розповідях пожежників і розповідає про вплив пожежі в Соборі Паризької Богоматері 2019 року на мешканців Парижу.

Кадр з мінісеріалу "Нотр-Дам: Жертви вогню" / Фото Netflix

Периферійні

Прем’єра – 21 жовтня

Серіал про дівчину Флінн Фішер, яка помітила зв’язок з іншою реальністю. Головну роль зіграла Хлоя Морец.

"Периферійні": дивіться трейлер онлайн

З нуля

Прем’єра – 21 жовтня

Мінісеріал про кохання, який покаже, як американка в Італії закохується в сицилійця. Серіал створений за мотивами бестселера "Нью-Йорк таймс".

"З нуля": дивіться трейлер онлайн

Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо

Прем’єра – 25 жовтня

Очевидно, кінопрем’єрний жовтень добряче полоскоче вам нерви. У цьому американському антологічному серіалі жахів, створений Гільєрмо дель Торо для Netflix на основі його однойменного оповідання, містить вісім унікальних лякливих історій, які кидають виклик класичному жанру горорів.

"Кімната рідкісних речей Гільєрмо дель Торо": дивіться трейлер онлайн