Захоплюють з першого кадру: 3 нові турецькі серіали, від яких неможливо відірватися

Турецькі серіали – колоритні та пристрасні. Вони здатні захопити увагу глядача з перших хвилин та змусити серце битися швидше.

Кіно 24 розповість про одні з найновіших турецьких серіалів, які вийшли не більше як рік тому. У них цікавий сюжет, влучний акторський склад і неймовірна динаміка.

До слова "Яка ж спотворена брехня": чесні відгуки на серіал про українку, про який гудить уся мережа

"Життя на кону"

Жанр: комедія, кримінал, фентезі

У центрі сюжету – спортивний оглядач Іса, який через невдачі втрачає популярність, роботу і впадає у депресію. Життя чоловіка змінюється, коли він зустрічає привида мільярдера Рефіка, який просить його розслідувати власне вбивство.

Іса вирушає на пошуки правди, зустрічає доньку мільярдера та багатьох інших підозрюваних. Він намагається розкрити таємницю і повернути собі щасливе життя.

"Життя на кону": дивіться трейлер онлайн

"Асаф"

Жанр: драма

Водій таксі Асаф живе непримітним життям після тяжкого розлучення з дружиною. Через нещасний випадок впливові люди його втягують у злочинний та кримінальний світ – це кардинально змінює життя Асафа. Тепер він може втратити те, що є найдорожчим в його житті – сина. Рутинне життя чоловіка стає боротьбою за виживання.

"Асаф": дивіться трейлер онлайн

"Анонімні коханці"

Жанр: мелодрама, драма, комедія

Головний герой Джем у дитинстві пережив складні події та тепер не вірить у кохання й вважає, що воно приносить лише біль. Зі своїм наставником він засновує "Лікарню кохання", де допомагає людям забути про сердечні травми. Та життя Джема змінюється, коли в його закладі з'являється Хазал, яка вірить у любов та справжні почуття.

"Анонімні коханці": дивіться трейлер онлайн