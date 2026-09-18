Топ турецьких серіалів 2026 року, які затягують з першої серії

Якщо хочеться серіалу на вечір, де буде і кохання, і драма, і трохи нервів, турецькі новинки знову мають що запропонувати. Цього разу – від кримінальної історії до складних стосунків і любовних трикутників, без яких жанр, здається, просто відмовляється працювати.

24 Канал зібрав турецькі серіали, які варто додати у список на перегляд. Вон иварті уваги.

"Під землею"

Рік: 2026

IMDb: 7,1

Хайдар Алі мститься за свою родину й потрапляє за грати, де опиняється поруч із небезпечним картелем. Через кілька років він виходить на свободу і дізнається, що жінка, яку досі кохає, тепер одружена з близькою йому людиною. Далі – боротьба між почуттями, відданістю та елементарним бажанням залишитися живим.

Що кажуть критики: турецьке видання Ekranom хвалило серіал за цікаву сюжетну лінію, швидкий розвиток подій, хоча фінал назвали значно слабшим за потенціал історії.

"Під землею": дивитись трейлер

"З нами нічого не станеться"

Рік: 2026

IMDb: 6,5

Лал та Актан – абсолютні протилежності, які несподівано закохуються. Вони сваряться, сходяться, знову розходяться і вперто не можуть відпустити одне одного.

Що кажуть критики: Episode називає однією з головних переваг серіалу впізнаваність цих стосунків – герої поводяться так, що глядач легко може згадати власний роман або хоча б знайомих в такій ситуації.

"З нами нічого не станеться": дивитись трейлер

"Можливе кохання"

Рік: 2026

IMDb: 7,1

Дефне трохи за тридцять. Вона успішна, незалежна, звикла контролювати власне життя – і раптом розуміє, що за роботою якось непомітно залишилася сама. Всесвіт, звісно, вирішує проблему максимально по-серіальному і надсилає їй не одного, а відразу двох чоловіків. Кадір і Толга дуже різні, а Дефне опиняється між двома потенційними романами, ревнощами та постійними непорозуміннями.

Що кажуть критики: реакція поки неоднозначна. Dizilah після прем'єри відзначав, що початок видався дещо повільним, зате друга половина першої серії стала більш цікава; серед плюсів називали акторів і музику.

"Можливе кохання": дивитись трейлер

Ну і як без турецьких мелодрам. Саме те, що треба вам зараз.



