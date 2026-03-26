Що подивитись разом із друзями: одразу 2 круті українські фільми вийшли у кіно
- 26 березня 2026 року відбулась прем'єра двох українських фільмів: "Бачу тебе" та "Скамер".
- "Бачу тебе" є комедійною драмою про ветерана війни, а "Скамер" – кримінальна драма про кохання та спокусу швидких грошей.
Що може бути краще, ніж запросити друзів у кіно, купити смачний попкорн і переглянути довгоочікуваний український фільм, який нарешті вийшов на великі екрани? Це ідеальний план, який можна реалізувати вже сьогодні або цими вихідними.
Адже в кінотеатрах вашого міста відбулася прем'єра одразу двох українських фільмів, які точно знайдуть свого глядача. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які українські стрічки зараз варто подивитися в кінотеатрі.
Які українські фільми вийшли у кіно 26 березня 2026 року?
"Бачу тебе"
26 березня 2026 року відбулася прем'єра українського фільму "Бачу тебе". Це комедійна драма, у центрі сюжету якої – український герой на ім'я Матвій. Він повертається додому після тривалого лікування і планує розпочати життя з нового аркуша.
Однак одна несподівана зустріч і всього один погляд змінюють усе. У смартфоні його брата з'являється обличчя незнайомої дівчини, яка захоплює всі його думки. Та несподівано телефон ламається, і зв'язок із нею обривається.
Тепер Матвій вирушає на пошуки свого кохання. Водночас він не знає, як дівчина відреагує на нього, адже війна залишила на ньому свій слід – він пересувається на кріслі колісному.
"Скамер"
Ще один український фільм, прем'єра якого відбулася 26 березня 2026 року, – кримінальна драма "Скамер" режисера Дмитра Єфремова.
Головні ролі у стрічці виконали Богдан Шелудяк, Дмитро Єфремов, Катерина Лозовицька, Ольга Сумська, Олексій Горбунов, Макс Ткачов, Олексій Смолка, Валерія Лапко, Анна Доскіч та Гліб Суханов.
Як зазначається в описі до фільму, це історія про кохання, яке випробовується жорстокістю. Це також розповідь про війну, що змінює правила гри, та спокусу швидких грошей.
Які ще українські прем'єри відбулись нещодавно?
Нещодавно в українських кінотеатрах відбулися й інші яскраві прем'єри – зокрема фільми "Мавка. Справжній міф" та "Коли ти розлучишся?".
- Прем'єра стрічки "Мавка. Справжній міф" відбулася 1 березня 2026 року. Це романтичне фентезі, режисеркою якого стала Катерина Царик. У фільмі зіграли молоді українські актори: Аріна Бочарова, Іван Довженко, В'ячеслав Довженко та інші.
- Прем'єра фільму "Коли ти розлучишся?" відбулася 12 березня 2026 року. Це українська романтична комедія режисера Олексій Комаровський, у якій головні ролі виконали Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк та Анастасія Цимбалару. Це легка пригодницька історія, яка вже встигла сподобатися багатьом глядачам.
Обирайте стрічку до смаку, запрошуйте друзів і не забудьте придбати попкорн, щоб зробити перегляд ще приємнішим.