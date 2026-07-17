Неочікувано моторошно: 5 українських горорів, які тримають у напрузі до фіналу

Якщо вам здається, що українське кіно – це лише історичні драми, романтичні комедії чи фільми про війну, настав час трохи злякатися. Бо останніми роками українські режисери дедалі сміливіше заходять на територію горору, де вистачає відьом, демонів, моторошних легенд і навіть... зомбі із радянською ідеологією.

24 Канал зібрав фільми жахів, які точно варто подивитися, якщо хочеться полоскотати нерви.

"Конотопська відьма"

Якби помста мала людське втілення, вона, ймовірно, виглядала б саме так.

Олена та Андрій живуть звичайним щасливим життям, поки російське вторгнення не руйнує все. Коханий гине на її очах, а сама жінка повертає собі відьомський дар, від якого колись відмовилася заради любові.

Далі починається те, що складно назвати класичним горором. Це кривава історія відплати, у якій окупанти дуже швидко розуміють: не всі українські жінки плачуть. Деякі ще й чаклують.

"Конотопська відьма": дивитись трейлер

"Лиса гора"

Кияни знають Лису гору як місце для прогулянок. Любителі містики – як територію стародавніх легенд. А після цього фільму туди, можливо, ще раз подумаєте, чи варто йти після заходу сонця.

Майя досі не може змиритися зі зникненням матері, яка багато років тому безслідно пропала саме тут. Одного дня вона вирушає на Лису гору разом із новим знайомим Марком. Здавалося б, звичайна прогулянка. Але дуже швидко стає зрозуміло, що місце зовсім не раде гостям.

"Лиса гора": дивитись трейлер

"Тіні незабутих предків"

Студент, нерозділене кохання, Карпати й древнє зло. Звучить як дуже дивний студентський обмін.

Головний герой Валанчик випадково опиняється в центрі боротьби з темними силами після того, як стародавні духи вириваються на волю. Тепер замість підготовки до пар доведеться рятувати світ.

"Тіні незабутих предків": дивитись трейлер

"Синевир"

Є озера, біля яких хочеться фотографуватися. А є Синевир у цьому фільмі, біля якого хочеться дуже швидко бігти у зворотний бік.

За легендою, у місцевих лісах живе моторошна істота з тілом людини та головою пса. Звісно, знаходяться сміливці, які вирішують перевірити, чи правда це.

Події розгортаються у 70-х роках, коли група туристів і двоє підлітків опиняються посеред лісу, де легенди раптом перестають бути легендами.

"Синевір": дивитись трейлер

"Каховський об'єкт"

Український кінематограф офіційно дійшов до зомбі. Але зробив це по-своєму.

Після підриву Каховської ГЕС військові знаходять секретний радянський бункер, де колись проводили експерименти над людьми. Усередині на них чекають істоти, які ніби вже не живі, але й помирати остаточно теж не збираються.

"Каховський об'єкт": дивитсиь трейлер

А щоб трішки розбавити вечір і відігнати страх – ловіть добірку легких французьких комедій.



