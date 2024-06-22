3 найновіші українські мінісеріали, які можна подивитись за вечір
На випадок, якщо ви хочете насолодитися українським кінематографом, але не маєте багато вільного часу для довгих переглядів, ми маємо чудову пропозицію. Обирайте мінісеріали з 4 серій, які можна переглянути всього за один вечір.
У добірці від Кіно 24 ми зібрали список найновіших українських стрічок. Дивіться трейлери та читайте описи сюжетів, аби точно не прогадати з вибором.
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"Одна родина"
Сюжет серіалу розгортається в селищі Митне на Харківщині, де проживають родини Куців і Романюків. Між цими двома кланами існує довгострокова ворожнеча, яка виникла ще в 1930 році, коли через донос одного з представників родини Куців Романюки були репресовані.
Сучасна історія героїв починається влітку 2021 року, коли з-за кордону повертається молодша представниця родини Романюків, Оксана. Між нею та молодшим з Куців, Максимом, виникає глибоке кохання, але їм доводиться приховувати ці почуття через ворожнечу між їхніми батьками.
"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу
У лютому 2022 року мелодрама перетворюється на драму через російське вторгнення, коли Оксана опиняється в окупації, а Максим – на фронті. Дівчину рятує старший брат Максима, Андрій, який також закоханий у неї. Подальший розвиток подій приводить до появи любовного трикутника, шантажу, болю та інших важких питань.
"Продовження роду"
Драма "Продовження роду", яка складається з чотирьох серій, розповідає історію чотирьох жінок, які знаходяться в пологовому будинку під час повномасштабного вторгнення.
"Продовження роду": дивіться онлайн трейлер серіалу
За сюжетом, ці чотири жінки опиняються в замкненому сільському пологовому будинку, який знаходиться під обстрілом ворожих сил. Кожна з них в минулому стикалася з важливими рішеннями щодо вагітності й народження дитини, переживала особисті труднощі та конфлікти.
Тепер вони не лише борються за власне виживання, але й за можливість безпечного народження своїх дітей в умовах військової загрози.
"Поклик кохання"
Перше кохання Ані та Андрія, які разом навчалися у школі невеликого міського селища, раптово переривається через непорозуміння. Їхні шляхи розходяться. Андрій обирає кар'єру кадрового військового і вступає до активної військової служби, беручи участь у боях на сході України. Аня вирішує переїхати до столиці, де мріє знайти себе як професіонал і збудувати особисте життя.
Різке настання великої війни кардинально та безповоротно змінює життя головних героїв.
"Поклика кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу
Зануртесь у світ українського кіно й познайомтесь із найновішими стрічками, які вартують вашого перегляду.