3 найновіші українські серіали, які вийшли у 2025 році та закохали у себе усіх глядачів

Останнім часом українські серіали набирають неабиякої популярності серед глядачів. Особливо нові стрічки отримують дедалі менше критики та дедалі більше похвали від українських кіноманів.

Кіно 24 зібрало для вас список нових серіалів, які вже підкорили серця багатьох. Якщо ви ще не серед них – варто це виправити.

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"Кохання та полум'я"

Це драматична 16-серійна стрічка, яку цілком можна назвати історією на реальних подіях. Стрічка присвячена українським рятувальникам – тим, хто щодня ставить під загрозу власне життя, рятуючи інших.

У центрі оповіді – події, засновані на реальних випадках, що розкривають життєві випробування, героїзм і самовідданість. Усі ці історії – з перших вуст самих українських надзвичайників.

"Кохання та полум'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ключі від правди"

У центрі сюжету стрічки – слідча Валерія, яка прагне справедливості та хоче відновити репутацію свого загиблого брата. Валерія працювала в поліції, однак, аби дістатися правди, вона влаштовується до готелю "Ліберті", де стикається з низкою випробувань і загадок.

І лише любов і прагнення до істини допоможуть їй знайти потрібні "ключі" до справедливості та закону.

"Ключі від правди": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Парочка слідчих"

У центрі сюжету детективного серіалу "Парочка слідчих" – молода й амбітна слідча Софія. Щойно закінчивши академію, вона очолює відділ розслідування особливо небезпечних злочинів. Софія – розумна, принципова та чесна, сповнена ентузіазму й рішучості боротися за справедливість.

У кожній серії на глядачів чекає новий заплутаний злочин, який розслідує її команда.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

До речі, усі порівнюють ці серіали: що схожого та відмінного у "Парочці слідчих" та "Ключах від правди".