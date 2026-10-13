Ці історії закохують із першої серії: 3 нові українські мелодрами, які вже можна подивитися

Іноді для великого кохання достатньо одного випадкового знайомства. А іноді доводиться пережити зраду, вийти заміж за незнайомця або втекти від колишнього життя. Українські сценаристи, схоже, вирішили, що без кількох розбитих сердець справжня романтика просто неможлива.

24 Канал зібрав три українські серіали 2026 року, в яких головне місце посідають почуття.

"Белла Віта"

Рік: 2026

Жанр: романтична мелодрама

Молода дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук мріє відкрити власний салон. Однак випадково опиняється на весіллі заможного бізнесмена Владислава Сікорського, наречена якого тікає перед церемонією.

Віта погоджується тимчасово зіграти роль нареченої, але невинна авантюра поступово перетворюється на фіктивний шлюб. Звісно, там, де спочатку були лише гроші та домовленості, починають зароджуватися справжні почуття.

Що кажуть оглядачі: автори SK:TV відзначають легкість сюжету, гумор і романтичну атмосферу. Глядачі також позитивно оцінили екранну пару Поліни Василини та Сергія Стрельникова.

"Белла Віта": дивитись трейлер

"Дрібне пташеня"

Рік: 2026

Жанр: романтична мелодрама

Аліса звикла отримувати від життя все. У неї успішна кар'єра, великі амбіції та роман із чоловіком, якого вона вважає своїм майбутнім. Однак коханий несподівано освідчується іншій жінці, а початок повномасштабної війни остаточно руйнує звичний світ героїні.

Аліса опиняється в невеликому містечку, де зустрічає Богдана — чоловіка, якого знала ще в юності. Колись він урятував їй життя, а тепер може допомогти знову навчитися довіряти людям.

Що кажуть критики: оглядач Олекса Доба похвалив емоційну глибину історії, атмосферу та гру Анастасії Іванюк. На його думку, серіал вдало поєднує особисту драму з темою внутрішнього переродження.



"Дрібне пташеня": дивитись трейлер

"Мій новий берег"

Рік: 2026

Жанр: романтична мелодрама

25-річна Галина працює танцівницею у нічному клубі. Її життя складно назвати казковим: постійні конфлікти, борги та відчуття, що кращого майбутнього вже не буде.

Однак після смерті тітки дівчина несподівано успадковує будинок у приморському містечку. Галина вирішує почати життя спочатку, відкрити власний готель і нарешті знайти своє щастя.

На новому місці на неї чекають несподівані знайомства, романтичні почуття та випробування, які змусять переосмислити минуле.

Що кажуть оглядачі: у матеріалах про серіал особливо відзначають тему другого шансу та образ сильної жінки, яка не чекає, поки хтось розв'яже її проблеми. Водночас розгорнутих незалежних рецензій поки небагато.

"Мій новий берег": дивиись трейлер

І це ще не всі новинки, якими український кінематограф потішив глядачів у 2026 році. Ми підготували для вас ще два свіжі українські серіали, які можуть стати чудовим вибором для вечірнього перегляду.



