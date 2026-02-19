"Белла Віта" та ще 2 нові українські серіали, від яких неможливо відірватись

В останні місяці вже вийшло кілька українських серіалів, які захопили глядачів. Наприклад, чотирисерійна мелодрама "Белла Вітта" зі Сергієм Стрельниковим і Поліною Василиною в головних ролях.

У матеріалі 24 Каналу читайте про нові українські серіали, від яких неможливо відірватись. Ви можете подивитись їх буквально за один день, адже вони мають усього кілька серій.

До речі Не тільки "Белла Віта": 3 серіали з Сергієм Стрельниковим

Які нові українські серіали подивитись?

"Белла Віта"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 4

: 4 Рейтинг IMDb: 7.3/10

Дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук відкрила власний весільний салон Bella Vita, проте задля цього жінка ризикнула родинним будинком. Неочікувано вона зв'язується з бізнесменом Владиславом Сікорським.

Коли весілля Сікорського зривається, він просить Віту зіграти його наречену, щоб підписати вигідну угоду. Домовленість, яка мала тривати лише кілька годин, затягується. На Віту та Владислава чекає захоплива історія. Чи виникне між ними справжнє кохання?

"Белла Віта": дивіться онлайн анонс серіалу

"Тиха Нава"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.5/10

Улітку 2018 року Адам та його наречена Інна приїжджають у Тиху Наву на відпочинок. Коли пара свариться, хлопець утікає, а дівчина відправляється його шукати. Раптом вона стає жертвою зґвалтування. Поліція не збирається розслідувати справу, а Інна починає підозрювати у злочині самого Адама.

Закохані розходяться, проте Адам хоче знайти людину, яка скривдила його кохану. Молодий юрист відправляється у Тиху Наву, де стається серія зґвалтувань та вбивств. Він береться за розслідування справ та вступає у боротьбу з місцевими правоохоронцями та владою, які намагаються приховати страшні злочини.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ховаючи колишню"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 10

: 10 Рейтинг IMDb: 7.7/10

У серіалі розповідається про чотирьох чоловіків, які зустрічаються на похороні колишньої. Вона загинула на війні. Після прощання головні герої збираються в барі, щоб з'ясувати, кого дівчина любила більше.

"Ховаючи колишню": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який український серіал вийде незабаром?

21 лютого на Київстар ТБ відбудеться прем'єра серіалу "Повернення". Це історія про Олександра Кречета, який отримав важке поранення на фронті. Після ампутації його переслідує образ загиблого побратима Сергія Верби. Ветеран намагається підтримати дружину та сина друга, які переживають важку втрату.

Олександр повертається у цивільне життя та намагається прийняти себе нового. Ветеран проходить шлях повернення додому і до власної ідентичності.