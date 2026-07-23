Від цих українських мелодрам важко стримати сльози: 3 серіали, які затягують із першої серії

Якщо здається, що всі хороші мелодрами давно зняли турки, а українські серіали – це лише нескінченні любовні трикутники, настав час трохи переглянути свої погляди. Бо іноді наші сценаристи так закручують сюжет, що після чергової серії хочеться не чай заварити, а нервово шукати наступний епізод.

24 Канал зібрав українські серіали, де вистачає кохання, сімейних драм, непростих виборів і героїв, яким життя явно не читало інструкцію "Як бути щасливим".

«Зворотний напрямок»

Життя Дарини змінюється в одну мить після загибелі батьків. Замість підтримки від найближчих вона отримує лише приниження та байдужість від рідної тітки, яка мала б стати її опорою. Це історія про силу духу, боротьбу за себе і пошук людей, які стають справжньою родиною не за кров'ю, а за вчинками.

«Зворотний напрямок»: дивитись трейлер

«Ніхто не ідеальний»

Перед своїм 18-річчям Саша приїжджає до будинку дядька, щоб отримати законну частку сімейного бізнесу. Однак замість теплих обіймів її зустрічають інтриги, старі образи й родичі, які готові зробити все, аби небажана спадкоємиця зникла. Та Саша не збирається здаватися і починає власну гру, де на кону — справедливість, кохання та помста.

«Ніхто не ідеальний»: дивитись трейлер

«Сталеві нерви»

Макс звик отримувати все завдяки своєму характеру, який однаково добре допомагає будувати кар'єру й відштовхує людей. Та одного дня дідусь ставить йому ультиматум: або одруження з обраною ним дівчиною, або прощання з бізнесом і спадщиною. Майбутньою нареченою виявляється звичайна медсестра, яка зовсім не схожа на жінку його мрії. Хоча, як відомо, у мелодрамах усе найцікавіше починається саме тоді, коли герої впевнені, що нічого спільного між ними бути не може.



«Сталеві нерви»: дивитись трейлер

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