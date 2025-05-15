3 найновіші українські детективні серіали, які можна подивитись онлайн безплатно

Якщо ви любите серіали, які змушують замислитися, то наша нова добірка точно вам сподобається. Нещодавно в Україні відбулася прем'єра детективного серіалу "Ключі від правди". У головних ролях – Антоніна Хижняк та Сергій Стрельников.

Але є й багато інших захопливих українських серіалів, що вражають своїм сюжетом. Якщо вам до вподоби такі стрічки – обирайте свого фаворита з нової добірки Кіно 24.

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"Парочка слідчих"

"Парочка слідчих" -- один із найпопулярніших українських серіалів сучасності. Його детективний сюжет уже встиг закохати в себе мільйони глядачів по всьому світу. Ба більше, нещодавно відбулася прем'єра серіалу на Netflix.

За сюжетом, дівчина, на ім'я Софія, яка щойно закінчила академію, починає роботу у відділі особливо небезпечних злочинів. Її завдання – згуртувати команду та розслідувати складні справи, що трапляються щодня в Україні й у світі. Їй доведеться налагоджувати стосунки, шукати відповіді та знаходити компроміси.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

"Слідча"

Головна героїня серіалу – Ася Ясинська, слідча з Києва, яка через особисті труднощі змушена переїхати до іншого міста.

Там вона береться за розслідування нових злочинів і паралельно намагається з'ясувати правду про вбивство свого брата, що сталося десять років тому.

"Слідча": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тілоохоронець"

8-серійна кримінальна мелодрама про боротьбу за владу, родинні зв'язки та небезпеку, що ховається за знайомими обличчями. Після загибелі батьків у автокатастрофі п'ять років тому Катерина стала єдиною спадкоємицею потужного холдингу, який її батько створив із нуля. Тепер вона змушена взяти на себе керівництво сімейним бізнесом, що автоматично робить її мішенню.

"Тілоохоронець": дивіться онлайн трейлер серіалу

Катерина живе в одному будинку з найближчими людьми: родиною тітки Рити, яка стала для неї другою матір'ю, та свекрухою Людмилою Петрівною, що допомагає виховувати її маленьку доньку Кіру. Але всього один день здатен перевернути все – трагедія, яка змінить її життя, відкриє справжні обличчя тих, кому вона довіряла найбільше.