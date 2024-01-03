5 найновіших українських серіалів із захопливим сюжетом, які можна подивитись онлайн

Якщо ви не знаєте, що подивитися довгими зимовими вечорами та хочете відволіктися від негативу, ми знайшли для вас найкраще рішення. Пропонуємо підбірку найновіших українських телесеріалів, які допоможуть покращити настрій.

Український кінематограф стрімко розвивається навіть за таких складних обставин у країні. Тому серед різноманіття жанрів та смаків кожен зможе обрати для себе ту стрічку зі списку 24 Каналу, яка сподобається йому.

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Нові українські серіали, які має побачити кожен

"Коло омани"

За сюжетом, Ліна – жертва домашнього насильства, опиняється за ґратами за вбивство свого чоловіка. В тюрмі вона народжує доньку, яку відбирає свекруха, аби помститись. Дивом дитина залишається живою і потрапляє в сиротинець.

Повернувшись на волю, Ліна намагається знову з'єднатися з донькою, але її головний страх – те, що дівчинка дізнається про темні сторони її минулого.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Жіночий лікар. Нове життя"

Серіал розповість історію акушера-гінеколога Михайла Гончара, який, внаслідок російського обстрілу, змушений був залишити своє рідне місто Сіверодонецьк і переїхати до Києва.

Його колишню лікарню та будинок зруйнували, і тепер він шукає нове місце для себе та доньки. Михайло отримує можливість працювати в столичному Науково-дослідницькому центрі акушерства та репродуктології, куди направляють вагітних з усіх куточків України, що стикаються з патологіями та ускладненнями.

Тут його чекають не лише нові пацієнтки, але і нові виклики, непередбачені ситуації, а також можливість знову знайти любов і розпочати нове життя.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шпиталь"

За сюжетом, у містечку на кордоні з Польщею, під час повномасштабної війни Росії з Україною, почав діяти шпиталь. Тут працюють разом українські лікарі, добровольці та висококваліфіковані фахівці з інших країн, таких як Ізраїль, Польща та Америка. Вони пожертвували своїм спокійним життям, щоб допомагати та рятувати тих, хто постраждав від воєнних дій в Україні.

Кожен день у шпиталі – це складні медичні випадки та надія на краще. Пацієнтами є як військові, які героїчно захищають Україну, так і цивільні. У кожного з них є своя історія, часто ґрунтована на реальних подіях.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Встигнути до 30"

Кіно навчає нас вірити у неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Історія трьох дівчат, які випадково знайомляться в одному київському барі в день свого 29-річчя. Ця зустріч виявляється доленосною, підштовхуючи їх до відчайдушного рішення – досягти протягом наступного року всього, на що їм бракувало сміливості.

Тридцятирічний рубіж виявляється головним страхом для героїнь, що неухильно розгойдує їхнє життя на кожному повороті.

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Волонтери"

Це серіал, що розповідає про волонтерів, які безупинно надають підтримку Збройним Силам України та постраждалим внаслідок повномасштабного вторгнення.

Ці невтомні люди, забуваючи про вік, сон та втому, активно збирають кошти, роблять донати, готують їжу, купують та доставляють все необхідне. Волонтери являють собою всіх українців, які, перебуваючи в тилу, борються за нашу перемогу.

"Волонтери": дивіться онлайн трейлер серіалу