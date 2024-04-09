Нещодавно вийшли на екрани: найновіші українські серіали

Українські кінематографісти продовжують виробляти якісний український контент. Як результат, нещодавні прем'єри серіалів знову заполонили серця глядачів.

Шукаєте, що нового подивитися на вечір? Кіно 24 підготувало 4 найновіших українських серіали, які варті уваги.

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"Тільки живи"

Історія розповість про молодого режисера на ім'я Вітька, який знаходить нове покликання і кохання посеред хаосу війни. Його мрія про зйомки крутого фільму та про червоні хідники міжнародних кінофестивалів розбивається вщент через раптове вторгнення, що змушує його переоцінити свої пріоритети.

Зустрівши активістку Олексу незадовго до початку подій, Вітька закохується в неї. Дівчина вирушає на фронт. Намагаючись знайти її, він стає волонтером і врешті-решт опиняється у складі загону українського командира Чумака. Події, що розгортаються, ставлять питання про долю цих двох людей посеред буремних подій.

"Тільки живи": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Позивний Тамада"

Головний герой серіалу Артем Дідов – харизматичний ведучий весільних свят і просто душа компанії, якому майже 40 років. Перед війною втрачає майже все – від нього йде наречена, а згодом він залишається без роботи.

Артем прокидається одного ранку від звуків вибухів і суворої реальності початку іншого життя. Прийнявши свою роль у війську, він отримує прізвисько "Тамада" серед своїх товаришів по службі, яке еволюціонує від насмішок до поваги. "Тамада" не з тих, хто народжений бути героєм, однак він змушений стати ним, хоча і ставиться до цього з посмішкою та гумором.

"Позивний Тамада": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Обіцянка Богу"

У новому захоплюючому серіалі глядачі є свідками історії матері, у сина котрої діагностували важку хворобу. Головна героїня, рішуча жінка на ім'я Стася, пробирається крізь павутиння несподіваних життєвих подій у відчайдушній спробі врятувати свого сина.

Сюжет розгортається, коли успішна телеведуча Стася, бувши вагітною, дізнається, що її коханий зрадив її. Зраджена і розбита, вона вирішує приховати цю таємницю від батька дитини. Згодом Стася знаходить щастя в нових стосунках, але їй знову доведеться зустрітися зі своїм минулим.

У сина Стасі діагностують небезпечну для життя хворобу. Так, хлопчику потрібен донор. Ані Стася, ані батько дитини не є сумісними донорами, однак є остання надія, що може врятувати хлопчика – пуповинна кров рідного брата чи сестри. А для цього біологічним батькам потрібно народити ще одну спільну дитину. Так розпочинається історія боротьби за життя маленької дитини, яка змушує героїв переоцінити свої пріоритети.

"Обіцянка Богу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зозулі"

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За сюжетом, несподівано три сестри, що жили окремо, кожна з яких мала власний унікальний життєвий шлях, опинилися разом. Відома модельєрка Галя, віддана своїй справі вчителька Оксана та колишня боксерка Валя через війну опинилися під одним дахом батьківського дому після багатьох років мовчання між ними.

Протягом всього серіалу сестри повинні розібратися у своїх стосунках не лише одна з одною, але й з іншими людьми: колишніми коханими, нинішніми та майбутніми.

Головні ролі в серіалі "Зозулі" зіграли українські акторки – Дар'я Трегубова, Карина Шереверова та Катерина Олос. На шляху самопізнання їхніх героїнь підтримували їхні партнери, друзі дитинства та нові знайомі, які опинилися поруч, щоб простягнути руку допомоги.

"Зозулі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви ще не встигли подивитися ці серіальні новинки, то маєте можливість обрати будь-яку стрічку із добірки. Приємного перегляду!