Прохолодні осінні вечори – це чудова нагода заглибитися в нові історії. Тож обирайте серіал із добірки Кіно 24, щоб насолодитися якісним контентом і відкрити для себе нові враження.

Радимо Більше не разом: 3 молоді українські подружжя акторів, які розлучилися

Нові українські серіали

"Лікарка за покликанням"

За сюжетом серіалу, лікарка-реаніматолог Марина Бондар переживає складний період у своєму житті. Після зради чоловіка, хірурга Андрія Бондаря, вона планує переїзд до Польщі в пошуках нового початку та кращого майбутнього. Проте війна в Україні кардинально змінює всі її плани.

Вибухи та хаос, що охоплюють країну, змушують Марину переосмислити свої пріоритети. Вона усвідомлює, що її місце – в рідній лікарні, де вона може бути корисною та допомагати людям. Коли медичний заклад переходить на режим роботи 24/7, Марина відмовляється від своїх намірів і залишає всі сумніви позаду.

"Лікарка за покликанням": дивіться онлайн трейлер серіалу

"К.О.Д"

За сюжетом нового серіалу, в Україні було сформовано новий спецпідрозділ поліції, що об'єднав найкращих фахівців агенції "ОСА" та Водної поліції. Цей спеціалізований підрозділ створено для розкриття надскладних кримінальних справ, зокрема тих, які вимагають особливої уваги та сучасних технологій.

У своїй роботі спецпідрозділ використовує інноваційний штучний інтелект, який отримав назву "К.О.Д.". Ця технологія допомагає аналітикам і детективам швидше обробляти величезні обсяги даних, аналізувати інформацію та знаходити зв'язки між подіями, що, і собі, сприяє ефективнішому розслідуванню злочинів.

Прем'єра першого сезону серіалу відбулася в Україні 22 квітня 2024 року, і з моменту виходу він привернув увагу глядачів завдяки напруженому сюжету та сучасному підходу до криміналістики.

"К.О.Д": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рубан"

За сюжетом, Гліб Рубан – це успішний бізнес-тренер, психотерапевт і власник центру практичної психології "Ейдос". Його унікальні здібності дозволяють йому бачити людей наскрізь, помічати найдрібніші деталі їхньої поведінки та емоцій. Завдяки цьому Гліб здобув репутацію майстра своєї справи, і його "метод Рубана" став легендою серед колег і учнів.

Цей метод, що поєднує психологічні знання та інтуїцію, робить його майже невразливим до обману. Він здатний з легкістю розкривати справжні мотиви людей, що робить його незамінним у ситуаціях, де важлива точність і глибоке розуміння.

"Рубан": дивіться онлайн трейлер серіалу

Гліб Рубан разом зі своєю командою експертів допомагає київській поліції, а зокрема підполковнику Марті Титаренко, у розслідуванні найскладніших і найбільш резонансних кримінальних справ. Вони спільно розкривають злочини, застосовуючи як традиційні методи розслідування, так і інноваційні психологічні техніки. Завдяки їхній співпраці, поліція отримує можливість з'ясувати правду навіть у найзаплутаніших ситуаціях, що робить їх дуетом, здатним змінити хід розслідувань.

"Ціна втечі"

У серіалі розповідається зворушлива історія сироти Марти, яка мріє знайти своє щастя, затишок, рідних і, найголовніше, справжнє кохання. З дитинства Марта жила у названих батьків, про свою біологічну родину вона не знала практично нічого. Єдиною опорою та надією для неї стала вчителька, яку Марта вважала своїм янголом-охоронцем. Ця жінка допомагала дівчині знаходити сили в найважчі моменти та підтримувала її мрії.

"Ціна втечі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак життя Марти різко змінюється, коли названі батьки вирішують видати її заміж за некоханого чоловіка, не питаючи її думки. Цей тягар стає надто важким для дівчини, і, наважившись на сміливий крок, вона вирішує втекти. Ця втеча стає для Марти можливістю почати нове життя, де вона сподівається знайти свободу та щастя.

Проте шлях, на який вона ступає, виявляється наповненим неочікуваними подіями, труднощами та випробуваннями. Марта зіштовхується з новими викликами, які вимагають від неї сили волі та рішучості.