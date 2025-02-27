Що дивитися на Netflix у березні: 6 захопливих новинок місяця, які не можна пропустити
- У березні на Netflix з'являться шість новинок, включаючи шоу від Меган Маркл, документальний фільм про Чарльза Менсона, серіал "Гепард", фільм "Смакота", науково-фантастичний фільм "Електричний штат" з Міллі Боббі Браун, та комедія "Резиденція".
Вже зовсім скоро настане довгоочікувана весна. Вона принесе не тільки гарний настрій та тепло, але й новинки у світі кіно, зокрема, й на Netflix.
У березні на Netflix з'явиться чимало цікавих новинок, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Прем'єра від Меган Маркл, італійська історія з Девою Кассель, Міллі Боббі Браун у новій ролі – все це глядачі побачать наступного місяця.
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"З любов'ю, Меган"
Прем'єра: 3 березня
Дружина принца Гаррі презентує власне лайфстайл-шоу, де поділиться улюбленими порадами та маленькими хитрощами щодо кулінарії, садівництва та оформлення дому. Меган запрошує доєднатися до неї на кухні й на подвір'ї свого дому за улюбленими справами.
"З любов'ю, Меган": дивіться трейлер онлайн
"Хаос. Убивства Менсонів"
Прем'єра: 7 березня
Документальний фільм досліджує, як серійний убивця Чарльз Менсон контролював свідомість інших людей. Послідовники злочинця за його наказом вбили сімох людей. Як це сталось і до чого тут експерименти ЦРУ – покажуть у стрічці.
"Хаос. Убивства Менсонів": дивіться трейлер онлайн
"Гепард"
Прем'єра: 5 березня
Події серіалу розгортаються в Сицилії у 1860-х роках. Дон Фабріціо Корбера, який живе респектабельним життям, може втратити свій статус. Об'єднання Італії загрожує місцевій аристократії. Щоб втриматися на плаву, він хоче одружити свого племінника з багатою Анжелікою, але почуття стають на заваді. У проєкті знялась неймовірна Дева Кассель.
"Гепард": дивіться трейлер онлайн
"Смакота"
Прем'єра: 7 березня
У центрі сюжету – багата німецька родина, яка наймає домашню працівницю під час літніх канікул у Провансі. З часом члени сім'ї розуміють, що молода дівчина має на них певні небезпечні плани.
"Смакота": дивіться трейлер онлайн
"Електричний штат"
Прем'єра: 14 березня
Міллі Боббі Браун у новому науково-фантастичному фільмі зіграє Мішель, яка отримує у подарунок від свого зниклого брата – робота. Вони вирушають на пошуки хлопця, а компанію їм складають персонажі, яких втілив зірковий склад акторів.
"Електричний штат": дивіться трейлер онлайн
"Резиденція"
Прем'єра: 20 березня
Комедія розповість про загадкове вбивство у Білому домі. Ексцентричний детектив має дослідити 132 кімнати та 157 підозрюваних, щоб дізнатися – хто тут справжній злочинець.
"Резиденція": дивіться трейлер онлайн