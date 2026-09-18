Бенедикт Камбербетч і Розамунд Пайк у новому фільмі Гая Річі: що відомо

Якщо у звичайній родині спадок може закінчитися сваркою через квартиру чи сервіз, то у Гая Річі все традиційно масштабніше: величезна імперія, колишній в’язень, кримінальний бос і дуже багато причин нікому не довіряти.

Як повідомляє 24 Канал, у лютому 2027 року в український прокат вийде новий фільм режисера "Дружина і Пес". "Кіноманія" вже представила офіційний український тизер стрічки.

Про що буде фільм "Дружина і Пес"

У центрі сюжету – впливова родина Фербенків. Її глава Малкольм Фербенк вирішує відійти від справ і передати свою імперію одному з дітей.

Претендентів двоє: Флоренс, яка роками була правою рукою батька, та Гідеон, котрий щойно вийшов із в’язниці. І якщо хтось сподівався на спокійне сімейне обговорення за вечерею – це все-таки фільм Гая Річі.

Гідеон не погоджується з рішенням батька та обіцяє помститися сестрі. Флоренс у відповідь наймає своїм охоронцем тихого конюха Шона. Щоправда, дуже швидко з’ясовується, що «тихий конюх» колись був одним із найвпливовіших кримінальних босів Англії.



"Дружина і Пес": дивитись трейлер

Хто зіграє у новому фільмі Гая Річі

Акторський склад тут такий, що можна було б продавати квитки ще до появи сюжету.

Головні ролі виконали Бенедикт Камбербетч, Розамунд Пайк та Ентоні Гопкінс. Також у фільмі знялися Джеймс Нортон, Падді Консідайн, Космо Джарвіс і Піп Торренс.

Для режисера "Карти, гроші, два стволи", "Великого куша" та "Джентльменів" це ще одна історія на добре знайомій території – кримінал, гроші, боротьба за владу й люди з минулим, про яке краще було б не запитувати.

Також скоро в український прокат вийде новий фільм з Томом Крузом.