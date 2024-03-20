У трендах вже другий тиждень поспіль: який новий фільм Netflix найчастіше дивляться українці

На Netflix оновили щотижневий рейтинг найпопулярніших фільмів. На першому місці знову опинилася стрічка "Діва проти біди".

Стрічка з Міллі Боббі Браун у головній ролі залишається у рейтингу найчастіше переглянутих фільмів в Україні. Вона вдруге очолила рейтинг топ-10 на стримінговій платформі, а також перебуває у лідерах ще 93 країн, пише Кіно 24.

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Чим відомий фільм "Діва проти біди" (Damsel)

Кінокартина вийшла на Netflix 8 березня, вона знята у стилі темного фентезі. Зйомки тривали у Португалії менш ніж пів року.

Сюжет фільму розповідає про лагідну дівчину, яка дає згоду вийти заміж за милого принца. Після весілля вона виявляє, що насправді потрапила у пастку. Принцесу обрано на роль жертви, щоб позбутися давнього боргу. Монарша сім'я кидає її у печеру з драконом.

Дівчині потрібно проявити кмітливість і спритність, щоб урятуватися. Це немов протилежність казки про прекрасного принца. Трилер інтригує та тримає увагу до самого завершення.

Трейлер фільму "Діва проти біди": дивіться відео онлайн

Окрім Міллі Боббі Браун головні ролі у фільмі зіграли Нік Робінсон, Анджела Бассетт, Робін Райт, Рей Вінстон. Режисер – іспанець Хуан Карлос Фреснадільо.

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