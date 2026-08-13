Молодий Довженко проти радянської системи: що відомо про новий український фільм

Українське кіно готує нову прем’єру — "Довженко. Перший погляд". Пригодницька драма Костянтина Коновалова вийде в прокат 1 жовтня й розповість про молодого Олександра Довженка.

Як повідомляє Суспільне, сюжет переносить глядача в Одесу 1926 року, куди молодий Олександр Довженко приїздить знімати свій перший фільм — з амбітною мрією про "Голлівуд на Чорному морі". Мрія, як водиться в історії українського мистецтва того періоду, наштовхується на цілком конкретну перешкоду: НКВС вимагає пропаганди, а режисер уперто намагається знімати щось живе. Історія, яка, на жаль, звучить актуально значно ширше, ніж хотілося б.

"Довженко. Перший погляд": дивитись трейлер

Хто зіграє Довженка

У головній ролі — одеський актор Григорій Бакланов, якому дісталося завдання показати Довженка не як портрет із підручника з застиглим виразом обличчя, а як живу людину з мрією й характером.

За словами продюсерки Ганни Дочевої, команда хотіла саме такого ефекту — щоб після перегляду глядачі не просто впізнали культову постать, а по-новому переконалися: українське кіно завжди трималося на сміливих мрійниках. Формулювання скромне, але цілком по суті.

Компанію Бакланову склали народний артист України Богдан Бенюк, а також Максим Самчик, Поліна Василина та Роман Ясіновський — акторський склад, який без перебільшень можна назвати досвідченим.

Як проходили зйомки фільму

Загалом до зйомок залучили 43 актори, а фінальна сцена в Одесі стала наймасовішою — там працювало 56 акторів масовки, тож про камерність говорити не доводиться.

Знімали фільм переважно в Одесі — на Приморському бульварі, біля Оперного театру, в готелі "Лондонський" та на Одеській кіностудії. Частину сцен доробили в Києві, зокрема на кіностудії імені Довженка — ну а де ще знімати Довженка, як не на кіностудії Довженка?

Підготовка до проєкту стартувала ще у 2022 році, а сам фільм переміг у 19-му конкурсному відборі Держкіно.

Бюджет стрічки становить 46 мільйонів гривень, більше половини з яких — державне фінансування, решту додали міжнародні партнери.

Надаємо, що вже 20 серпня вийде у прокат інший український фільм "Потяг "Червона Рута".