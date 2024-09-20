Одна з найкращих кінцівок в історії Netflix: чому варто подивитися фільм "Його три доньки"

Сімейна драма "Його три доньки" – зворушлива осіння історія про трьох сестер, які возз'єднуються заради хворого батька. Це сучасне переосмислення п'єси про Короля Ліра.

Фільм "Його три доньки" вийшов на Netflix сьогодні, 20 вересня. Кіно 24 розповість, що треба знати про стрічку, й чи варто її дивитися.

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Про що розповідає фільм "Його три доньки"

Батько трьох доньок та працівник уряду Нью-Йорка живе в орендованій квартирі на Манхеттені. Коли Вінсент стає на останній етап боротьби з раком, вирушаючи на лікування в хоспіс, підтримати його приїжджають три доньки.

Квартира батька стає їхньою фортецею, де вони можуть зібратися та згадати своє дитинство. Боротьба їхніх характерів і принципів відбувається не з метою отримати спадщину тата, а возз'єднатися та примиритися через спогади.

Події фільму майже весь час відбуваються в одному приміщенні – квартирі батька. Але вмілий погляд оператора зумів зробити з обмеженого простору місце, де в різних куточках вирують різні обставини.

"Його три доньки": дивіться трейлер онлайн

Головні ролі у фільмі зіграли Керрі Кун, Наташа Ліон й Елізабет Олсен. Джей О. Сандерс зіграв Вінсента.

Реакція критиків

IMDb: 7.5

Rotten Tomatoes: 98/100

Metacritic: 84/100

Рецензенти характеризують фільм теплим, як ковдра. Відзначають гру трьох актор, яку називають винятковою.

Критики особливо відзначають кінцівку фільму – приблизно останні 15 хвилин. Це те, що змогло виділити стрічку з-поміж стандартних осінніх фільмів та зробити крок до статусу – витвір мистецтва.