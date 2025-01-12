Гостросюжетний трилер, що захоплює з перших хвилин: який новий мінісеріал подивитися на Netflix

У вихідні нерідко хочеться поринути у цікаву та захопливу історію, щоб забути про все навколо. Хорошим вибором може стати один з нових серіалів Netflix.

Британський трилер "Сумую за тобою" у перші дні після релізу опинився на одному з перших місць у списку найпопулярніших серіалів в Україні та всьому світі. І не просто так, адже у серіалі напружений та гострий сюжет, що захоплює з перших хвилин.

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"Сумую за тобою" – це кіноадаптація роману Харлана Кобена 2014 року. Він складається всього з 5 епізодів, а тому його можна переглянути всього за один день.

Події книжки розгорталися в Нью-Йорку, тоді як творці екранізації вирішили перенести їх до Великої Британії, а зйомки відбувалися в Манчестері.

У ролях – Розалінда Елеазар, Джессіка Пламмер, Річард Армітедж, Ленні Генрі, Стів Пембертон, Марк Воррен, Саманта Спіро та інші.

Сюжет серіалу "Сумую за тобою"

У центрі сюжету – детективка Кет Донован, рішуча поліцейська з відділу зниклих безвісти. Історія розпочинається, коли Кет натрапляє на фото свого колишнього нареченого у додатку для знайомств. Джош зник без жодних пояснень 11 років тому, а його несподівана віртуальна поява запускає ланцюжок дивних подій.

Межі Кет між особистим та професійними обов'язками поступово стирається. Вона не може забути про вбивство батька та намагається зрозуміти, чому наречений зник одразу після його похорону.

У серіалі чимало несподіваних поворотів, таємниць, які розкриваються і для головних героїв, і для глядача. Тут переплітається минуле та сьогодення.

"Сумую за тобою": дивіться трейлер онлайн

Особливість серіалу в концентрації саме на Кет та її розслідуванні, що допомагає зрозуміти головну героїню, її характер та мотиви. У шоу також підіймають тему горя, ідентичності та прощення. І те, як непропрацьована травма може впливати на майбутнє.

