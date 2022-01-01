Заряджаємося магією: 3 атмосферні фільми на Новий рік

Новорічне кіно з різдвяними декораціями й дивом – якраз те, чого нам всім треба, щоб сповна розслабитися і відчути дух і магію свята. Редакція Кіно 24 зібрала 3 різдвяні стрічки, які вам точно сподобаються.

Засвічуйте ялинку, накривайтеся пледом, кличте рідних і переглядайте новорічні фільми, які піднімуть вам настрій. Комедії, мелодрами, у яких розповідається про любов, різдвяні канікули й справжні випробування, вам точно допоможуть створити атмосферу дива.

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Реальне кохання / Love Actually

Рік: 2003

Жанр: драма, мелодрама

У фільмі ви побачите 10 атмосферних історій, події у яких розвиваються за 10 днів до Різдва. Стрічка про прекрасне та вічне кохання і про те, як воно керує всім світом! Це одна з найкращих картин, яка варта вашої уваги у святковий час!

"Реальне кохання": дивіться трейлер

Чотири Різдва / Four Christmases

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Рік: 2008

​Жанр: мелодрама, комедія

Закохані Бред і Кейт хочуть зустріти Різдво разом зі своїми батьками. Але історія ускладнюється тим, що в той же день їм потрібно встигнути у ще 4 місця. Це святкова комедія, яка точно підніме вам настрій!

"Чотири Різдва": дивіться трейлер

Щасливого Різдва / Last Christmas

Рік: 2019

​Жанр: комедія, фентезі, мелодрама

Надзвичайна історія кохання між цинічною Кейт та привабливим незнайомцем. Дівчина працює в магазині ельфом та одного разу зустрічає чоловіка, якому влаштовує справжні випробування. Лондон, новорічні декорації, – магічна комедія неабияк запам’ятається вам!

"Щасливого Різдва": дивіться трейлер