Що подивитися ввечері для відпочинку: новинка від Netflix, яка зацікавить

Netflix знову порадував своїх глядачів новою прем'єрою, яка обіцяє стати хітом. Захопливий сюжет, талановиті актори та непередбачувані повороти подій зроблять ваш вечір незабутнім.

Чудовим доповненням до вечірнього дозвілля може стати перегляд цікавого кіно. Стримінгова платформа Netflix 25 квітня 2024 року представила новий серіал "Мертві хлопці-детективи", пише Кіно 24.

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Що подивитися для відпочинку

Новий серіал Netflix розроблений Стівом Йокі у жанрі детективу та комедії. Він створений на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера.

Сюжет розповідає про підлітків Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна. Це примарні хлопці – вони вирішили не переноситися у потойбічний світ, а залишитися на Землі.

У їхню команду доєднується ясновидиця. Разом друзі розплутують таємниці своїх клієнтів, виганяють паранормальних створінь та розслідують низку смертей. Аж раптом на їхньому шляху стає могутня і хитра відьма.

"Мертві хлопці-детективи": дивіться трейлер онлайн

Наразі вийшов перший сезон серіалу, до нього увійшло 8 епізодів. На авторитетному сайті IMDb його наразі оцінюють на 7.6 балів з 10.

Опис епізодів