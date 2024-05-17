Що подивитися ввечері для відпочинку: новинка від Netflix, яка зацікавить
Netflix знову порадував своїх глядачів новою прем'єрою, яка обіцяє стати хітом. Захопливий сюжет, талановиті актори та непередбачувані повороти подій зроблять ваш вечір незабутнім.
Чудовим доповненням до вечірнього дозвілля може стати перегляд цікавого кіно. Стримінгова платформа Netflix 25 квітня 2024 року представила новий серіал "Мертві хлопці-детективи", пише Кіно 24.
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Що подивитися для відпочинку
Новий серіал Netflix розроблений Стівом Йокі у жанрі детективу та комедії. Він створений на основі однойменних персонажів коміксів DC від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера.
Сюжет розповідає про підлітків Чарльза Роуленда та Едвіна Пейна. Це примарні хлопці – вони вирішили не переноситися у потойбічний світ, а залишитися на Землі.
У їхню команду доєднується ясновидиця. Разом друзі розплутують таємниці своїх клієнтів, виганяють паранормальних створінь та розслідують низку смертей. Аж раптом на їхньому шляху стає могутня і хитра відьма.
"Мертві хлопці-детективи": дивіться трейлер онлайн
Наразі вийшов перший сезон серіалу, до нього увійшло 8 епізодів. На авторитетному сайті IMDb його наразі оцінюють на 7.6 балів з 10.
Опис епізодів
- "Справа Кришталевого Палацу". Едвін і Чарльз приходять на допомогу дівчині-екстрасенсу, що стикається з проблемами через демонів. Згодом, разом з союзницею з паранормальними можливостями, вони вирушають до Америки в пошуках зниклої дитини.
- "Справа вівтаря Кульбаби". Детективи застрягають у Вашингтоні, тому вирішують взятися за місцеву справу. Дивакувата співмешканка Крістал скаржиться на духів-паразитів, тому хлопці йдуть на допомогу.
- "Справа будинку Девлінів". Друзі розбираються із сім'єю привидів, які застрягли у петлі кошмарів у зачарованому будинку. Це стає тригером для одного з детективів.
- "Справа стрибунів із маяка". Детективи займаються розслідуванням кількох смертей, що стаються на маяку. Крістал раптово чує знайомий голос, коли міркує над справою.
- "Справа двох мертвих драконів". Команда товаришів шукає винного у вбивстві двох спортсменів. Тим часом Ніко влаштовує побачення для Дженні з її шанувальницею.
- "Справа моторошного лісу". Монті наймає детективів, щоб віднайти зниклу подругу. Справа видається геть непростою.
- "Справа дуже довгих сходів". Один з детективів потрапляє у неприємності, інший же вирушає на його пошуки. Крістал хоче зустрітися з колишнім.
- "Справа голодної змії". До Крістал повертаються спогади, вона зіштовхується з минулим. Друзям варто об'єднатися, щоб протистояти сильному ворогу.