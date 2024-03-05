Серіал, про який говорять усі: нова українська стрічка уже підкорила серця шанувальників

5 березня 2024, 13:43
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Прем'єра серіалу "Перевізниця" відбулася 25 лютого. На сьогодні майже 1,3 мільйона глядачів вже переглянули цю стрічку, що розповідає про повномасштабну війну. "Перевізниця" стала однією з провідних драм за останній час.

Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, чому всі говорять про цей серіал. Читайте про сюжет та дивіться нову українську кінокартину уже зараз.

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Серіал "Перевізниця" підкорює серця українців: про що сюжет

Дія розгортається на початку вторгнення Росії. Психологиня Лідія, з першого дня великої війни, вирішує змінити свою діяльність і стає перевізницею. На своєму автомобілі Skoda вона надає допомогу людям, які змушені залишити свої домівки й шукають рідних або вирушають у безпечні місця.

Здається, до чого там приглядатися, але ж ні, герої поступово розкриваються і показують себе з іншого боку, а їхні образи достатньо життєві, я не побачила фантазії, відірваної від реальності,
– каже про "Перевізницю" критикиня Чиченіна.

"Перевізниця": дивіться онлайн трейлер фільму

Кожна серія цього серіалу – це подорож, а відтак, нова історія, що розгортається перед очима головної героїні, яка стає її невіддільною частиною. Кожне наступне місто для перевізниці – це новий пасажир і нова картина війни.

Концепція серіалу ґрунтується на реальних подіях. Режисер "Перевізниці" Євген Тунік, сам бувши перевізником, надихнувся для створення такої історії. У своїх інтерв'ю зазначає, що саме в дорозі він мав можливість глибше і ближче пізнати людей.

Драма висвітлює наслідки війни, зокрема емоційні та соціальні. Вона також проливає світло на героїзм звичайних українців у сучасних умовах.

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Серіал "Перевізниця": де дивитись і як реагує мережа

На сьогодні українці можуть переглядати "Перевізницю" на телеканалі СТБ і також на YouTube, де вже доступні всі 10 серій.

За кордоном серіал називається "In Her Car". Він доступний для перегляду на France TV у Франції, на платформі ZDFneo в Німеччині, на DR в Данії, а також на Play Suisse і Play RTS у Швейцарії.

BBC Україна запитала у Starlight Media, чи буде "Перевізниця" доступна на Netflix, проте наразі відповіді не надали.

Українські глядачі у захваті від серіалу. Ось як вони реагують на стрічку:

  • "Мені сподобався серіал. Реалістичні історії нашого сьогодення. Серіал залишив слід в моєму серці та дечого навчив."
  • "Дивилася тільки тому, що зараз ходжу до психолога, який допомагає мені жити в сьогоденні. Серіал сподобався, гра акторів чудова, сюжет цікавий, плакала майже на кожній історії. Дякую, справдив мої очікування."
  • "Навіть не очікувала, що серіал мені настільки сподобається. Всім рекомендую"
  • "Сподобався. Важкий психологічно."
  • "Я не можу нині таке дивитися, вистачає війни за вікном. Подивлюся може колись потім, коли все закінчиться й у мене раптом виникне ностальгія за всім цим (насправді – ні)."

Ще одне запитання, яке цікавить глядачів "Перевізниці" – це чи буде у серіалі продовження. В останній серії ми бачимо досить несподіваний фінал, який, здається, розкриває всі таємниці, але все ж багатьом хотілося б побачити ще декілька епізодів.

Ймовірно, навіть автори розглядають цю можливість. Тому з нетерпінням очікуємо анонсів.

Автор: Ольга Паньків