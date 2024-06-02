Надихає і мотивує: новий турецький серіал, що вартий перегляду

Турецьке кіно вражає своєю майстерністю та глибиною. Новий серіал "Бахар" вже встиг завоювати серця глядачів завдяки своїм яскравим персонажам, напруженому сюжету та неповторній атмосфері.

Кількість та різноманіття турецьких серіалів чимала, однак на цьому тлі виділяється новий проєкт "Бахар". Кіно 24 розповість про цю кінокартину та як її оцінюють.

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Новий турецький серіал

"Бахар" – це медичний серіал у жанрі драми та комедії. Наразі він має 1 сезон, у якому 14 епізодів. У головних ролях – Демет Евгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Їлмаз Ак, Хатідже Аслан, Еджем Озкая.

У центрі сюжету – Бахар, у якої не склалась лікарська кар'єра попри здобутий диплом. Вона залишила роботу і стала домогосподаркою, тож зараз піклується про свою родину й близьких. Бахар вміло підтримувала чоловіка, тому він зумів досягти висот у медицині – став хірургом у великій клініці.

Жінка засмучена тим, як склалося її життя. Їй доводиться обслуговувати свекруху, дітей, а кожен новий день нагадує попередній. Події раптово змінюються, коли Бахар дізнається про страшний діагноз. Їй може допомогти лише один лікар.

"Бахар": дивіться трейлер онлайн

На IMDb серіал оцінюють на 7.6 балів з 10. Його також називають адаптацією популярної корейської дорами "Лікарка Ча". Стрічка мотивує та надихає взяти відповідальність за своє життя.

Якщо ви раптом почали розчаровуватися в турецькому кінематографі, вам точно варто переглянути "Бахар". Він наповнений всіма тими якостями, що притаманні найкращим стрічкам кіноіндустрії Туреччини.