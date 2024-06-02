Кількість та різноманіття турецьких серіалів чимала, однак на цьому тлі виділяється новий проєкт "Бахар". Кіно 24 розповість про цю кінокартину та як її оцінюють.

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Новий турецький серіал

"Бахар" – це медичний серіал у жанрі драми та комедії. Наразі він має 1 сезон, у якому 14 епізодів. У головних ролях – Демет Евгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Їлмаз Ак, Хатідже Аслан, Еджем Озкая.

У центрі сюжету – Бахар, у якої не склалась лікарська кар'єра попри здобутий диплом. Вона залишила роботу і стала домогосподаркою, тож зараз піклується про свою родину й близьких. Бахар вміло підтримувала чоловіка, тому він зумів досягти висот у медицині – став хірургом у великій клініці.

Жінка засмучена тим, як склалося її життя. Їй доводиться обслуговувати свекруху, дітей, а кожен новий день нагадує попередній. Події раптово змінюються, коли Бахар дізнається про страшний діагноз. Їй може допомогти лише один лікар.

"Бахар": дивіться трейлер онлайн

На IMDb серіал оцінюють на 7.6 балів з 10. Його також називають адаптацією популярної корейської дорами "Лікарка Ча". Стрічка мотивує та надихає взяти відповідальність за своє життя.

Якщо ви раптом почали розчаровуватися в турецькому кінематографі, вам точно варто переглянути "Бахар". Він наповнений всіма тими якостями, що притаманні найкращим стрічкам кіноіндустрії Туреччини.