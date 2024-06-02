Количество и многообразие турецких сериалов немалое, однако на этом фоне выделяется новый проект "Бахар". Кино 24 расскажет об этой кинокартине и как ее оценивают.

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Новый турецкий сериал

"Бахар" – это медицинский сериал в жанре драмы и комедии. Сейчас он имеет 1 сезон, в котором 14 эпизодов. В главных ролях – Демет Евгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Йылмаз Ак, Хатидже Аслан, Эджем Озкая.

В центре сюжета – Бахар, у которой не сложилась врачебная карьера несмотря на полученный диплом. Она оставила работу и стала домохозяйкой, поэтому сейчас заботится о своей семье и близких. Бахар умело поддерживала мужа, поэтому он сумел достичь высот в медицине – стал хирургом в крупной клинике.

Женщина расстроена тем, как сложилась ее жизнь. Ей приходится обслуживать свекровь, детей, а каждый новый день напоминает предыдущий. События внезапно меняются, когда Бахар узнает о страшном диагнозе. Ей может помочь только один врач.

"Бахар": смотрите трейлер онлайн

На IMDb сериал оценивают на 7.6 баллов из 10. Его также называют адаптацией популярной корейской дорамы "Доктор Ча". Лента мотивирует и вдохновляет взять ответственность за свою жизнь.

Если вы вдруг начали разочаровываться в турецком кинематографе, вам точно стоит посмотреть "Бахар". Он наполнен всеми теми качествами, что присущи лучшим лентам киноиндустрии Турции.