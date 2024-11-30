3 фільми з новорічною атмосферою, які варто подивитися на Netflix

Вже нарешті настав час затишних вечорів, теплих ковдр і чашок чаю. Ідеальним доповненням дня стане перегляд улюблених новорічних фільмів разом з родиною та друзями.

24 канал підготував добірку стрічок зі святковою атмосферою, які можна переглянути на Netflix. Від сімейних комедій до зворушливих історій про диво – ці фільми допоможуть налаштуватися на потрібний настрій і відчути магію зимових вечорів.

Цікаво Що дивитися взимку: 3 різдвяні серіали, які подарують святкову атмосферу

"Пара на свята" (2020)

Сюжет розгортається навколо Слоун і Джексон, які вирішили врятувати Різдво одне одного. Дівчина вже втомилася від розмов своїх родичів, які часто нагадують їй про її самотність. Водночас Джексон завжди підтримував ідею вільних стосунків. Герої домовляються провести разом час на родинних заходах, але між ними не мають виникнути почуття. До чого призведе такий план і чи вдасться Слоун і Джексону його дотримуватися?

"Пара на свята": дивіться трейлер онлайн

" Замок на Різдво " (2021)

Відома письменниця Софі потрапила у скандал після виходу своєї нової книги. Жінка вже змирилася з обуренням прихильників, але скандал на ток-шоу став останньою краплею. Головна героїня вирушає у відпустку до села, де народився її батько. Там Софі помічає старовинний замок, в який одразу закохується. І ось жінка вирішує його придбати, але власник Майлз, шотландський герцог, відмовляється від цієї угоди. Спершу герої сперечатимуться й вже здаватиметься, що вони ніколи не порозуміються, але через деякий час їхні стосунки досягнуть нового рівня.

"Замок на Різдво": дивіться трейлер онлайн

"Палкий сніговик" (2024)

Кілька років тому Кетрін втратила свого чоловіка, тому тепер живе сама. Вбита горем вдова одного дня несподівано стає свідком дива – сніговик ожив у неї на очах і постав у вигляді привабливого молодого хлопця. Його поява буквально врятувала жінку від негативних думок і нещастя. Кетрін закохалася у сніговика й відчуває дуже теплі й ніжні почуття до нього. Її життя знову має сенс, але сніг має властивість танути.

"Палкий сніговик": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми сподобаються любителям сімейних стрічок й романтичних комедій. Обирайте кінороботу з переліку й насолоджуйтеся переглядом!