Помер О Джей Сімпсон – актор "Голого пістолета" та колишня зірка американського футболу
Джерело:О. Джей Сімпсон
Відомий актор та колишній гравець американського футболу О. Джей Сімпсон помер у віці 76 років. Також його знають через резонансну судову справу.
Про смерть знаменитості сповістила його родина на офіційній сторінці Сімпсона у соцмережі Х (раніше відома як твітер). У нього залишилося четверо дітей.
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Помер О. Джей Сімпсон
Сім'я актора повідомила, що причиною його смерті став рак. Близькі О. Джея Сімпсона просять про повагу до особистого простору.
10 квітня наш батько, Орентал Джеймс Сімпсон, відійшов у вічність у боротьбі з раком. Його оточували діти та онуки. У цей час його сімʼя просить вас поважати їхнє бажання усамітнення і милосердя,
– написала родина зірки.
О. Джей Сімпсон сповістив про діагноз ще минулого року. Він казав, що пройшов лікування та поборов рак.
Що відомо про О. Джея Сімпсона
- Перше світове визнання О. Джей Сімпсон отримав на футбольному полі. Він був першим в історії НФЛ (Національної футбольної ліги), хто пробіг 2 тисячі ярдів в одному сезоні.
- Як актор О. Джей Сімпсон спробував себе у кінокомедії "Голий пістолет" та кількох інших фільмах.
- О. Джей Сімпсон також став фігурантом одного з найгучніших судових процесів у США. У середині 90-х спортсмена звинуватили у вбивстві колишньої дружини Ніколь Браун Сімпсон та її друга Рона Голдмана. Понад 100 мільйонів глядачів тоді слідкували за скандальною справою футболіста.
- Спершу присяжні виправдали його, але вже у 1997 році визнали винним. Сімпсон мав сплатити родині загиблого Голдмана 33,5 мільйона доларів. О. Джея заарештовували ще кілька разів за злочини: пограбування тощо. У 2017 році він покинув в'язницю: суддя вирішив звільнити його за хорошу поведінку.