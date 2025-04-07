80-річну зірку "Гри в кальмара" засудили за сексуальні домагання: актор прокоментував інцидент

Південнокорейського актора О Йон Су, який відомий за серіалом "Гра в кальмара", позбавили волі за сексуальні домагання. 80-річного актора звинуватила ексколега.

О Йон Су уже прокоментував рішення суду. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Daily Star.

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Актора серіалу "Гра в кальмара" засудили через сексуальні домагання: що відомо

Актора позбавили волі на один рік. Відомо, що заяву на актора подала ексколега, яку він, за її словами, "обійняв без дозволу", "торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку". Це сталося ще у 2017 році, однак жінка заговорила про це лише у листопаді 2022 року.



О Йон Су у серіалі "Гра в кальмара" / Кадр із серіалу

До речі, 80-річний О Йон Су прокоментував обвинувачення та рішення суду.

Це принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо я сказав або зробив щось невідповідне, я погоджуся з вироком. Але я не вважаю, що мої дії були нападом. Якщо під час короткої взаємодії мої необережні слова чи дії завдали болю, мені шкода. В одну мить усе, що я будував за 80 років, розвалилося. Я почуваюся спустошеним,

– зазначив актор.

Зірка "Гри в кальмара" сказав, що його дії та поведінка були проявом "батьківських почуттів".

До речі, у січня стало відомо, коли вийде фінальний сезон серіалу "Гра в кальмара" на Netflix: дата прем'єри